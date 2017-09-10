203 бюллетеня в Волоконовском районе Белгородской области признаны недействительными

23:36

Избирательные бюллетени по выборам губернатора Белгородской области на участках № 465 и № 466 (Волоконовский район) признаны недействительными в результате зафиксированных процедурных нарушений.

Со ссылкой на требования статьи 76 Избирательного кодекса в участковые комиссии поступили жалобы по вопросу несоблюдения процедуры регистрации обращений избирателей, желающих заполнить бюллетень вне помещения для голосования на выборах губернатора Белгородской области.В процессе рассмотрения жалоб было вынесено решение о признании 203 бюллетеней (111 штук на участке № 465 и 92 штуки на участке №466), содержащихся в переносных ящиках для голосования, недействительными, сообщается на сайте ВЫБОР31

По мнению экспертов, это нарушение является несущественным, поскольку не ведёт к фальсификации голосования. Однако по вине членов участковой избирательной комиссии бюллетени 203 жителей Волоконовского района не будут учитываться при окончательном подсчёте голосов.

В результате последующих разбирательств виновные в нарушении этих процедур понесут наказание в соответствии с законом.