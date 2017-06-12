08:55

Сотрудники и пассажиры Аэропорта Белгород провели необычную акцию ко Дню России.





На всей территории аэропорта в честь главного праздника страны из уст сотрудников и пассажиров звучали знакомые многим строки из патриотического стихотворения М. Ножкина «Я люблю тебя, Россия».

День России является одним из главных праздников нашей страны. Стихотворение Михаила Ножкина было выбрано не случайно. Михаила Ивановича почитают миллионы соотечественников за его многогранный талант, литературное творчество и любовь к Родине. Роман Морозов заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Международный аэропорт Белгород»

Видео Николая Русанова