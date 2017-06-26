В поисках антистресса, или Когда назрел повод провести ревизию в своих мыслях и чувствах

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Проявления стресса и его последствий в большинстве своём одинаковые: раздражительность, бессонница, скачки давления, апатия... А вот способы эмоциональной разгрузки невероятно разнообразны. Какой из предложенных подойдёт именно вам, решайте сами.





Понятие «стресс» прочно вошло в повседневный обиход. Стремительный темп жизни, повышенные нагрузки, прежде всего эмоциональные, подстерегают на каждом шагу. Дома, в транспорте, на работе, в магазине, поликлинике. И этот перечень, у каждого свой, можно продолжать ещё долго. Сегодня мы решили выяснить, как правильно противостоять стрессу и снимать эмоциональное напряжение.

Если подходить с позиции доступности и популярности, на пике – арт-терапия. Рисование красками, песком или молотым кофе, не говоря уже о специальных антистрессовых раскрасках. Миниатюрные японские садики, вязание спицами и крючком, лепка из солёного теста и полимерной глины, бисероплетение и создание украшений из кожи, фоамирана и других материалов. Выбор широк и разнообразен. Впрочем, как и ассортимент в специализированных магазинах для творчества, и перечень студий, где проводят всевозможные мастер-классы.

Нет каких-то рецептов готовых, как бороться со стрессом. Я предлагаю не бороться, а не допускать его. Это должно быть частью нашей культуры. В нашей стране такая культура, на мой взгляд, только начинает зарождаться. Когда систематически кто-то ходит заниматься в спортзал, занимается йогой, ходит на какие-то мастер-классы, что-то делает руками. Неважно, чем вы занимаетесь. Самое главное, что постоянно, и то, чем вы занимаетесь, вас впечатляет, вызывает положительные эмоции. Татьяна Иванова психолог

Спорт – также в числе лидирующих позиций. И тут необязательно покупать месячный или годовой абонемент в фитнес-центр или бассейн, вполне реально воспользоваться дворовыми площадками, школьными стадионами. Не говоря уже о специально оборудованных для активных горожан лыжевелороллерных или кардиодорожках в лесопарковых зонах пригорода.

Важно то, из какого состояния ты это делаешь. Можно сидеть рисовать, но при этом быть совершенно не здесь и сейчас, а обдумывать планы на завтра. Можно с теми же мыслями бежать по беговой дорожке в спортзале, гулять в парке… Ты гуляешь в парке – ты думаешь о парке! Ты рисуешь солнце – ты думаешь об этом солнце! Нахождение в моменте – это самое важное. Татьяна Иванова психолог

Наши коллеги по достоинству оценили йогу и такую её разновидность, как аэройога.

А кому-то будет достаточно подвешенной боксёрской груши или даже дартса.

Киберспорт тоже можно рассматривать как один из способов снятия эмоционального напряжения. А ещё Ё-ё, китайские шарики и новомодную игрушку-антистресс – спиннер.

Стресс можно заедать. И тут всё зависит от ваших гастрономических пристрастий. Но, к сожалению, этот способ чреват другими негативными последствиями.

А если вы сладкоежка и присоедините к поеданию вкусностей такой доступный способ эмоциональной разгрузки, как танцы, – и настроение улучшите, и от лишних калорий избавитесь.

А вот зоотерапия показана всем – от мала до велика. Главное – здраво подойти к выбору животного, особенно, если у кого-то из членов семьи есть предрасположенность к аллергии. Кстати, самый гипоаллергенный и проверенный на себе способ, – просмотр фото или видео из разряда «Эти забавные животные».

Ну и куда без массажа? Достаточно будет элементарного недорогого массажёра для головы или обычной массажной расчёски – и напряжение как рукой снимет.

Нельзя сбрасывать со счетов ароматерапию и фиточаи.

Но самым заманчивым летом является такой способ снятия стресса, как путешествие. И тут тоже всё зависит от ваших желаний и возможностей. К слову, может вполне оказаться, что близкие и весьма бюджетные путешествия запомнятся вам гораздо больше далёких и затратных.

В целом, если стресс хронический, задумайся: той ли жизнью ты живёшь? Посмотри на культуру своей жизни, на способ проживания этой жизни. Нравится ли он тебе? Или это что-то навязанное кем-то извне и не является твоим. Татьяна Иванова психолог

Видео Николая Русанова