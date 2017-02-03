Танцевальный Белгород: от ритмичной самбы до страстного фламенко

20:45

Ритм, такт, музыкальность, слух, энергия и драйв, чувственность и грация – наш новый сюжет о грациозных спортивных бальных танцах и ярком фламенко.





Коллективу в этом году – 16 лет, каждый выходной мы на турнирах, вот приехали из Воронежа, 12 числа Кострома – первенство ЦФО в «юниорах-1», ребята 12-13 лет едут защищать честь области.



Александр Калашник

руководитель танцевального спортивного клуба «Престиж»

Самба весёлый танец. Я уже была на конкурсах и получила три кубка. Первое место за самбу, а второе за ча-ча-ча.



Валерия Калашник

У меня самба и джайф, а я люблю танго. Тренеры поставили нас в пару недавно, я занимаюсь танцами восемь лет, а я четыре года, скоро должны ехать на турнир.



Алина Калетина и Максим Лифинцев

Для меня фламенко – мечта, давняя мечта, практически с детства. Это всё: страсть, огонь, красота, цыганщина в какой-то части. Фламенко не попадался на моём пути, в Белгороде его не было, но наконец-то появилась наша тренер Татьяна.



Ирина Хлевная

студия Enamorados del flamenco

Фламенко – это всегда музыка, счастье, искра, определённая самобытность. Пусть она испанская, не совсем наша, чужая, но если в неё погрузиться – это такое счастье, сияющие глаза.



Ирина Хлевная

студия Enamorados del flamenco

Бальные танцы ассоциируются у многих с королевским балом, изысканными платьями, мужскими фраками и классической музыкой. Но «бальными» называли непрофессиональные парные светские танцы в Средневековье в Европе. Сегодня танцевальный спорт – это микс европейских танцев с элементами латиноамериканской и африканской культур.Бальные танцы – парный спорт, такого рода «общение» между дамой и кавалером. Это гармоничное слияние па, которые образуют идеальный ансамбль. Латиноамериканские танцы отличаются свободой движений, контакт осуществляется за счёт соприкасания рук партнёров. Эта связь может теряться или, наоборот, усиливаться во время поддержек и других фигур. В европейской программе контакт между мужчиной и женщиной более плотный и сохраняется на протяжении всего танца. Музыка должна соответствовать характеру и стилю танцев, темпы соответствуют международным нормам. На танцевальной площадке существует система классов, отображающих уровень подготовки танцоров и их возраст.Танцевальный клуб «Престиж» уже давний призёр многочисленных российских конкурсов. Четыре раза в год они проводят конкурс «Звёздочки Белогорья» и собирают таланты со всей области, а в апреле ежегодно проходит первенство ЦФО, куда съезжаются танцоры из 16 регионов.В программу их обучения входят два танцевальных направления: европейское и латиноамериканское. Танго, медленный фокстрот, квикстеп, венский и медленный вальсы образуют европейскую группу спортивных танцев.У каждого спортсмена свои предпочтения.Яркая латиноамериканская программа включает в себя пять танцев: самбу, румбу, ча-ча-ча, джайв и пасодобль. Энергичная бразильская самба характеризуется чётким ритмом, который выдвинут на передний план. Этот танец знают во всём мире из-за его характерных движений бёдрами. Кубинская румба – самый медленный из латиноамериканских танцев. В ней сливаются плавные движения с широким шагом партнёров. Раньше этот танец не разделяли с ча-ча-ча, сейчас ча-ча-ча стал быстрее и исполняется под музыку в мажоре. Захватывающий танец должен производить счастливую, беззаботную, слегка развязную атмосферу. Джайв – это международная версия танца свинг, весёлый, беззаботный, физически сложный. Пасодобль – самый трудный танец в этой группе. Броский, эмоциональный испанский танец исполняется под торжественный марш. Сдержанный ритм пасодобля родственен с фламенко.Народный одиночный танец фламенко – один из символов Испании. Носителями этого стиля являлись испанские цыгане, искусство гитариста и танцоров передавалась от мастера к ученику.Движения этого танца выражают страстные и эмоциональные чувства внутреннего освобождения и рассказывают о нелёгкой судьбе женщин. Фламенко – череда разнообразных выстукиваний, ударов каблуком и носком, и движения рук в сопровождении гитары, выкриков и хлопков в ладоши. Важным является образ танцовщицы – её традиционное платье. Оно должно быть длинным, из разноцветной ткани, украшенное воланами, оборками, цветами и характерным подолом, который играет большую роль.