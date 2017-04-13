«Тает лёд» на Губкинском пляже: участники субботника спародировали популярный клип

15:08

Во время съёмок своей версии клипа на песню украинской группы «Грибы» на пляже действительно прошёл субботник.





Проведение тематической экологической акции в стиле «Тает лёд» организовал местный Центр молодёжных инициатив. Соответствующий сбор всех желающих был объявлен в социальной сети. Участникам необходимо было соблюсти дресс-код: спортивная одежда, солнцезащитные очки, панама.

Экологическое мероприятие, во время которого проходила съёмка губкинской версии клипа «Тает лёд», прошло утром 8 апреля на Губкинском городском пляже. Главную роль в видео исполнил Никита Трифанюк. За съёмку и монтаж отвечали Елизавета и Валентина Быковы, за исполнение и запись трека – Арен Алиян и вокальная группа «Акцент».

Транспорт был предоставлен ОАО «Комбинат «КМАруда». Активное участие в съёмках также принимали студенты Губкинского горного политехнического колледжа и студенческий совет Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова.

Ранее свою пародию на клип, посвящённую субботнику, сделали в Подмосковье. А мэр города Альметьевск республики Татарстан Айрат Хайруллин решил оформить в виде такой пародии приглашение на общегородской субботник.