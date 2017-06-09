Спорт-шик, городской кэжл, непревзойдённая классика – найди свою идеальную пару

16:19

В начале лета мы решили отправиться на поиски обуви. Что из этого получилось – смотрите сами.





Чтобы шопинг не превратился в головную боль, к выбору магазина мы решили подойти логически. Обувь – это прежде всего что? Правильно – комфорт, качество, красота и стиль.



И кому как не итальянцам доверить свои ноги? Промониторив обувные бутики в Белгороде, мы остановили свой выбор именно на этом.

Стильный интерьер, много света и приятная атмосфера – да, нам нравится! Посмотрим, что за ассортимент?

Наши бутики уже на протяжении девяти лет представляют обувь самых известных итальянских брендов. Все ведущие дизайнеры советуют составлять свой образ, именно подбирая качественную и стильную обувь, которая может не только его дополнить, но и в принципе изменить его гораздо к лучшему. Татьяна Кривчикова

администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде

Мы решили сразу же посмотреть что-то остромодное и необычное.

В этом сезоне дизайнеры удивляют нас различными дизайнами каблуков. Это могут быть геометрические формы: круглые каблуки, трапециевидные, цилиндрические. Такая обувь, несомненно, привлечёт к себе внимание, сделает модный акцент на вашу обувь и станет главным дополнением вашего образа. Татьяна Кривчикова

администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде

Как уверяет Татьяна, такая обувь самодостаточная и не требует дополнительных аксессуаров.

Не могли мы не примерить и особенно актуальные в последнее время кроссовки, которые, к радости многих, перестали быть просто спортивной обувью и стильно дополняют платья, юбки, брюки. Сочетания могут быть самыми неожиданными – всё зависит вашей фантазии неограничен. Органично смотрятся как с сумками, так и с рюкзаками самых разных форм и цветов.

Причём мода на них, судя по всему, пришла к нам надолго. Ведущие дизайнеры размещают в соцсетях подборки стильных кроссовок, а селебрити участвуют в выпуске коллекций обуви знаменитых брендов. Кроме того, сейчас в фаворе большинства – свободный стиль одежды, а значит, и спортивный стиль обуви.

Впереди лето, и, соответственно, чтобы вам было удобно и комфортно гулять, проводить время, нужно правильно подобрать обувь. Желательно примерять летнюю обувь к концу дня, когда нога чуть-чуть отекает. Наши продавцы-консультанты смогут подобрать её не только по размеру, но и посоветовать ту модель, которая подойдет к вашему стилю, вашему образу. Они в курсе последних трендов и новинок. Татьяна Кривчикова

администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде

Один из трендов наступающего лета – использование массивных рельефных подошв и танкеток. Платформа на таких моделях может достигать от 3 до 20 см. Что это дает? Прежде всего высоту ноге. Контрастность образа будет подчеркивать стройность фигуры и утонченность вашей ноги. К таким моделям просто подбирать как базовый гардероб, так и сочетать их с выходными нарядами и костюмами.

Ну и как же без классики? Элегантные лодочки на шпильке, чёрные, бежевые и альтернативных цветов, традиционно дополнявшие деловой гардероб и строгий классический образ, удачно сочетаются в нынешнем сезоне с джинсами и спортивными, свободными брюками.

В мужской обуви действуют те же принципы, что и в женской: удобство, стиль, статус.

Тонкая кожа, легкая замша, перфорация и яркие цвета – отличительная особенность летнего ассортимента. В новинках этого сезона мы отметили наличие белой подошвы с контрастной отделкой, комбинированные фактуры и цвета, сочетание нескольких текстильных фактур для удобства и лёгкости.

Всё так же актуальны любые виды слипонов: замшевые, кожаные, текстильные, различных фактур, с более тонкой и более толстой подошвой. Они могут быть контрастными, яркими, а для модников – даже обтянутыми сеткой и т.д.

В летней обуви у мужчин, предпочитающих классику, не много вариантов облегчить себе жизнь – это перфорация. Перфорированными могут быть туфли, слипоны, лоферы, как кожаные, так и замшевые, на шнурках и без. Эта деталь особенно комфортна в летнюю жаркую погоду для людей, работающих в офисах. Татьяна Кривчикова

администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде

Интересная дизайнерская находка сезона среди классических моделей – переплетения кож – смотрится нетривиально, особенно в мужской обуви.

Продавцы бутика отмечают, что в текущем сезоне потребители всё чаще выбирают более простые, не перегруженные деталями модели низких кроссовок, лоферов и слипонов. Мы встретили огромное их разнообразие – словом мужчинам здесь тоже есть, где разгуляться.

Что ж, наши шансы выглядеть этим летом, как с обложки фэшн-изданий или страничек модных блогов, вполне реальны. Своим выбором мы довольны.

Вместо послесловия, или Из не вошедшего в сюжет, но не менее интересного

Побывав в бутике, и получив эмоциональное наслаждение, неожиданно ещё и пополнила копилку своих знаний. Если не о мире моды в целом, то об итальянской обувной индустрии – точно!

Например, слоган самой большой выставки обуви в Милане, проходящей два раза в год для заказа летней и зимней коллекций, звучит так: «Где мир встречает обувь».

Обувь из бутика, в котором проводились съёмки, заказывается на этой выставке и в шоурумах (новый вид бизнеса, связанный с модой, с оттенком богемности и светскости, прибыль в нём напрямую зависит от социальной активности организатора – Прим. ред.), где производители представляют придуманные ими модели и предлагают байерам (торговый агент, делающий оптовые закупки модной одежды для торговых предприятий – Прим. ред.) сделать выбор цвета, фактуры, материала понравившегося образца. Это большая ответственность и смелость – сделать выбор за будущих покупателей и правильно оценить тенденции современной моды. В рамках выставок проходят показы, встречи с руководством Ассоциации производителей обуви, дизайнерами и представителями домов мод.



Обуви с надписью «Made in Italy» сегодня много. Однако это не означает, что она полностью произведена в Италии. Большинство комплектующих производится в странах Азии, Китае, где рабочий труд дешевле и затраты на производство меньше. Обувь отшивается под неустанным вниманием представителей бренда, затем проходит несколько этапов контроля (до 15) и доставляется в Италию для сертификации.

Как правило, около 80 % необходимого ассортимента обувные компании производят по аутсорсингу на различных производственных площадках, остальное докупают. Обувь одной и той же марки может быть заказана в любой стране, на любом предприятии. Если говорить об итальянских брендах, представляемых в бутике, то его тоже касается эта тенденция.

Для своих покупателей бутик старается подобрать интересные модели, сделанные на высокотехнологичном оборудовании, соответствующие последним мировым тенденциям и по приемлемым ценам. Так, в шоуруме Armani можно увидеть модели мокасин, произведённые на фабрике Gian Ros. Как оказалось, Armani размещает именно на ней все заказы этой модели обуви, так как фабрика Gian Ros традиционно славится своими высококачественными мокасинами, правильной стелькой. А под собственным брендом Gian Ros они дешевле в несколько раз! Та же политика в аутсорсинговом изготовления туфель-лодочек для бренда Prada. Их производят на обувной фабрике Маша Мондолези. Остаётся неизменной колодка, материалы закупаются одни и те же, рабочая сила одна и та же, оформление коробок и сопутствующих материалов идентичные, только цена отличается в разы.

