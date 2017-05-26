Радиоуправляемые машины: от детских игр до спортивных соревнований

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Автомоделизм – вид спорта и хобби для любого возраста. В Белгороде соревнования радиоуправляемых машин становятся всё более массовыми.





Первые миниатюрные машины появились вместе с прообразами автомобилей. Кто бы мог тогда подумать, что эти «машинки» смогут разгоняться до 260 км/ч. Современные радиоуправляемые модели не только максимально идентичны оригиналам авто от выхлопных труб до коробок передач, но и абсолютно разные, на любой вкус.

Есть классы шорт-корса, триал-трофи, классы-монстры, также представлены классы-баги, бензиновые модели. Там представлены классы дрифт и шоссе. Сергей Тимакин организатор соревнований

Даниил около трёх недель является обладателем машины класса шорт-корс и уже столкнулся с проблемами.

Коллектор и мотор... он любит забиваться и, чтобы машина так же ехала хорошо, его надо постоянно чистить.... Самое главное – уметь управлять и чувствовать машину для меня. Даниил Жаворонок обладатель машины класса шорт-корс

Соревнования и гонки на радиоуправляемых машинках – следующий этап, к которому стремится после обучения начинающий гонщик. Организатор утверждает, что залог победы – стопроцентная подготовка автомашины к старту.

Если подготовил автомобиль, значит есть шанс быть достойным конкурентом и победить... Автомобили ломаются, т.к. скоростные на трамплинах прыгают по 7, по 8 метров, т. е. подготовка, амортизаторы, перезаливается масло там, всё-всё-всё. Сергей Тимакин организатор соревнований

Автомодельный спорт – стремительно развивающееся спортивное направление в городе. Соревнования радиоуправляемых машин в России проводятся практически каждый месяц. В Белгороде Федерация автомобильного спорта радиоуправляемых моделей проводит их в разных классах уже пять лет раз в две недели.

В Белгороде на самом деле много таких любителей, много людей, которые увлекаются таким хобби. На самом деле мы их не так часто можем замечать в городе. Они то на трассах, то на соревнованиях. Сергей Тимакин организатор соревнований

Организаторы готовятся к соревнованиям за несколько дней. Сначала для всех машин подготавливаются специальные участки, затем проводят тест-драйв. После того как машины проходят техническую проверку, все участники готовятся к старту. Так же, как и в «Формуле-1», у автомобилистов есть квалификационные и финальные заезды.

Миниатюрные автомобили должны быть максимально приближены к оригиналам. Машинам руками помогать нельзя, однако можно воспользоваться аксессуарами. Ведь автомоделизм – вид спорта, хобби и технического творчества.

Хобби. Ещё и какое. Увлекаюсь с детства, потом, естественно, был перерыв и, когда вышло новое оборудование, то новые машины пошли, новые регуляторы, ходы и т. д. Это хобби стало гораздо интересней, гораздо привлекательней, и самое главное – распространение. Это хобби никогда не бывает дешёвым, потому что это то, что требует душа. Фёдор Кальченко участник соревнований

Неровности, препятствия, трамплины, помосты – все эти преграды позволяют выявить чемпиона.

Здесь не важна идеальная машина. Это всё, как пилот. Если ты спокойно едешь, если ты не нервничаешь, не буксуешь, то получится. Жэн Фабр участник соревнований

В Белгороде соревнования радиоуправляемых машин набирают обороты. Автомобилисты приезжают с членами семьи, которые не только за них болеют, но и в будущем составляют им конкуренцию. Богдан Сотников – самый маленький участник соревнования на радиоуправляемых машинках.

Изначально папа мне говорил: «Может, посмотришь, как я соревнуюсь по машинкам?». Потом я посмотрел, и мне стало интересно. Богдан Сотников участник соревнований

Видео Николая Русанова