Опять метель: апрельская зима в Белгороде

18:00

Утром 19 апреля под снежным покровом оказались крыши домов и автомобилей, зелёная трава и распустившиеся цветы: тюльпаны, нарциссы, гиацинты. В снежную шубу оделись и цветущие абрикосы.





Смена погоды застала врасплох белгородцев: кто-то из шкафов достал уже спрятанную зимнюю одежду и обувь, кто-то вспомнил зиму и предусмотрительно укутался в шарф и взял зонтик, а кто-то оставил на парковках и в гаражах свои автомобили, переобутые в летнюю резину, и на работу отправился на общественном транспорте.

В среду городские дороги опустели. На улицах снова активизировались коммунальные службы: дворники лопатой убирали снег, а тракторы щётками чистили плитку и асфальт.

В департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды нам сообщили, что делать прогнозы о влиянии снегопада на урожай ещё рано, так как страшны заморозки, а не сам снег.

Синоптики снова обещают морозы по ночам. Выдержат ли такой перепад плодовые деревья, озимые и другие растения – покажет время.

А пока снежное покрывало на газонах, снежки и снеговики. Шалость удалась, апрель!

Видео Николая Русанова