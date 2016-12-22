«Манекен челлендж» на Бел.Ру

17:25

Информационное агентство присоединилось к популярному флешмобу «Манекен челлендж».





Суть видео-эстафеты «Манекен челлендж» (англ. Mannequin Challenge, mannequin — манекен, challenge – вызов) заключается в том, что его участники замирают в самых разных позах, в самых неожиданных местах, как в детской игре «Море волнуется раз».

Видео с людьми, изображающими манекены, выкладывается в Интернет с хэштегом #MannequinChallenge.

Флешмоб придумали американские школьники из Флориды. Они специально на некоторое время замерли в учебном классе и сняли это на камеру. Его создатели отмечают, что «Манекен челлендж» не преследует никаких благотворительных или коммерческих целей, а придуман исключительно ради забавы.