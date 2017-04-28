Флорариум белгородский: что это и в чём его подают?

17:39

Цветы на праздник – это классика жанра. Кто-то любит букеты повычурнее, в красивой упаковке с большим бантом, кто-то считает, что чем больше – тем лучше, а для кого-то и полевых цветов достаточно.





Сегодня большинство флористов стараются придумать новые способы подачи цветочного букета. Их помещают в маленькие и большие коробки или корзины, украшают печеньями, конфетами и другими предметами или, как в нашем случае, сажают в аквариумы, чайники, рюмки, стеклянные колбы необычных форм.

Для такого рода букетов и цветы нужны соответствующие, живучие, не требующие щепетильного ухода. Сёстры Ольга и Алина своё цветочное производство открыли в феврале. Всё началось с любви к суккулентам. Уже сейчас у них целый зимний сад, где растут сотни разных видов растений. Каждый флораруим компонуют индивидуально, ориентируясь на вкус человека, которому он будет подарен.

Стандартный набор для такого букета – грунт, почва, дренаж, декор и сами растения. Суккуленты неприхотливы в уходе – достаточно нечастого полива и солнечного света.

У меня в руках Эхеверия под названием пулидонис. Она имеет красивые кончики розового цвета, и, если в комнате присутствует солнечный свет, эти красные кончики более усиливают свой оттенок. Ольга Бражник создатель Флорариума

Чтобы посадить такую, красоту необходимо выполнять несложные последовательные действия. Для начала кладём в вазу дренаж – он нужен для скопления лишней жидкости, после этого добавляем почву, в которой много торфа и песка. Затем помещаем само растение в будущий флорариум, поливаем и начинаем декорировать. Тут уже полный разгул фантазии. Можно украшать композиции мхом, ракушками, камнями, лавандой, корой – в общем, всё, что душе угодно.

Очень стильно смотрятся флорариумы геометрических форм.

Прежде всего хочется сказать, что это всё ручная работа – пайка медной ленты в технике Тифани, стекло – два миллиметра, тонкое и декорированное. Мы заказываем формы индивидуально – вот стандартные додекаэдры. Есть у нас ещё вот такие новые формы – очень брутальные и сильные, из гипса и бетона горшочки, в которые мы также будем высаживать суккуленты. Они не требуют сильного ухода и будут стильно смотреться на вот такой полке. Ольга Бражник создатель Флорариума

В создании таких брутальных форм девочкам помогает Алла Иванилова – хозяйка арт-гаража, где чаще всего происходят мастер классы по изготовлению таких вот флорариумов и не только.

Немало времени ушло, чтобы разобраться, как сделать правильную форму, чтобы она была идеальной для посадки и удобной. Так как я обожаю стиль лофт и вот эта вся атмосфера творческая повлияла, и захотелось сделать нам вот что-то такое кубическое, брутальное, чтобы можно было с таким подарком пойти к человеку, который этот подарок оценит. Это может подарить и мужчине, например. Потому что всегда не знаешь, с какими цветами, букетом идти к мужчине. Мужчины любят поливать цветы – нет, конечно, они не любят полевать цветы. Они забывают об этом. Здесь смотрится красиво, и всегда частичка живой природы может стоять у тебя на столе и радовать глаз. Алла Иванилова

Кстати, пару слов про арт-гараж. Место очень творческое – прям веет от него вдохновением. Тут проходят мастер-классы и просто дружеские посиделки.

Видео Николая Русанова