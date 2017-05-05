Аэротруба в Белгороде: безопасный экстрим для тех, кто не готов к парашюту

18:13

Миф, что людям нереально познать чувство полёта, развеяли создатели парашюта. Но не все готовы сделать тот самый шаг навстречу воздуху и парить, как птица, в небе.





Для таких нерешительных, но очень амбициозных людей ещё в далёкие 1960-е был создан вертикальный аэродинамический комплекс, который позволяет имитировать свободное падение. Широкое распространение трубы получили в конце 1990-х, а теперь этот модный безопасный экстрим пришёл и в Белгород. Отметим, что аэротрубный спорт уже набирает всё большую популярность и в ближайшей перспективе может стать олимпийским. Как работает аэротруба, что испытываешь, находясь в ней, мы проверили лично.

В день открытия желающие испытать новую установку приезжали задолго до официальной церемонии. Ограничений для этакого серьёзного комплекса практически нет – он доступен как для взрослых, так и для детей и не имеет весовых рамок. Воздуху по силам выдержать любую массу.

Данная конструкция прибыла к нам из Екатеринбурга. Идея родилась три года назад. Это, наверное, большое желание полетать и страх прыжка с парашютом в совокупности родило данную идею. Это сезонное развлечение – с марта по ноябрь. В зимнее время, к сожалению, будем закрываться, потому что не позволяют погодные условия. Возможно, в дальнейшем появится новая установка – стационарная, закрытого вида. Она будет циркулировать воздух по кругу, воздух будет тёплый, погодные условия не повлияют ни в коем случае. Анатолий Семененко руководитель проекта «Аэротруба» в Белгороде

Принцип этого комплекса прост: аэротруба за счёт сильного потока воздуха, устремляющегося вверх, даёт возможность ощутить то самое свободное падение, которое испытывает человек при прыжке с парашютом. Скорость этого воздушного потока достигает 200 км/ч.

До старта участника полёта обеспечат необходимой экипировкой: комбинезоном, шлемом, перчатками, берушами. Зона полёта ограничена батутной сеткой, так что вылет в «безвоздушное пространство» никому не грозит.

В трубе невозможно разговаривать, поэтому во время обязательного инструктажа специалист расскажет вам про специальные жесты, которые помогут вам управлять полётом.

Мы стараемся объяснить, что человек первым делом должен расслабиться и получить удовольствие от аэродинамического комплекса. И рассказываем ему про нейтральную позу – он руки и ноги собрал и выдохнул. За счёт того, что он выдохнул, у него появляется прогиб. Чем стабильнее он лежит, тем проще ему лежать на этом потоке. Тем меньше его будет бросать из стороны в сторону и меньше инструктора будут его отпускать, и он сам будет лежать на потоке. Дмитрий Шкарупа инструктор из Воронежа

Оптимальное время для первого полёта – 2-2,5 минуты. После первой попытки при желании можно повторить ещё пару минут. Основная физическая нагрузка ложится на спину, а вообще после этого тренажёра создаётся впечатление, что вы посетили полноценную тренировку.

Парашютистов очень много у нас в городе. И по большей степени новички боятся прыгать первый раз. Данный стимулятор позволяет ощутить то самое парение в воздухе, которое испытывает парашютист. Сравнительно по аналогичным трубам в России у нас достаточно лояльный ценник, и он зависит от количества минут. Аналогичной трубы в Черноземье пока что нет. Евгений Ерофеев руководитель проекта «Аэротруба» в Белгороде

В погоне за острыми ощущениями мы часто совершаем ошибки, получаем травмы и экстремальные развлечение ассоциируются у нас с чем-то опасным. Аэротруба будет тем самым синтезом безопасного экстрима и ярких эмоций, который должен испытать каждый.

Видео Николая Русанова