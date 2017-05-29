Тургруппа Белгородского госуниверситета прошла 130 километров по местам боевой славы Крыма

14:49

В традиционном туристическом походе приняли участие студенты и преподаватели вуза.

Поход подготовлен под руководством доцента кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры Педагогического института НИУ «БелГУ», мастера туризма РФ Сергея Рыльского.

Горный маршрут начался от Ангарского перевала, расположенного между Симферополем и Алуштой. Следующим этапом стал подъём через «Долину привидений» на вершину Ю. Демерджи (1193 м).

Некоторые участники похода совершали восхождение впервые и прошли традиционный обряд посвящения в горные туристы.

Продолжился маршрут по живописным траверсам к туристической стоянке «Джурла». К вечеру группа вышла к ущелью Хап-Хал, где произрастает древний дубово-буковый лес.

На второй день преподаватели и студенты Белгородского госуниверситета взошли на гору Сори, на вершине которой находится памятник с неприметной табличкой «Здесь в 1941-1942 гг. находился наблюдательный и оборонительные пункты Ичкинского партизанского отряда». Третий день включал в себя проход через хребет Орта-Сырт, рассказали в пресс-службе БелГУ.