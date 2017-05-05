Белгород вошёл в топ-10 самых популярных городов воинской славы России для путешествий на 9 Мая

12:41

Областной центр занял 10-ю строчку.

Самым востребованным у туристов оказался Воронеж. За ним следуют Великий Новгород, Анапа, Дмитров и Ростов-на-Дону.

Шестую строчку по популярности заняла Тверь, седьмую – Выборг. Восьмым и девятым городами стали Орёл и Архангельск соответственно. 10-е место – у Белгорода.

Популярные для путешествий и отдыха в День Победы города воинской славы России определило аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составлен на основании анализа данных туристической статистики и систем онлайн-бронирования гостиниц.

По информации ТурСтат, бюджет отдыха в этих городах, включая проживание и питание, составит от 2500 рублей до 3000 рублей в сутки.