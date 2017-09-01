04: Звонки здесь принимают круглосуточно и мчат на вызов, словно по тревоге

13:56

В первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники нефтегазовой промышленности. Накануне наш корреспондент побывал «на передовой» региональной газораспределительной компании, испытав на себе, каково это – работать в аварийно-диспетчерской службе 04.

После минутного затишья в диспетчерской вновь задребезжал телефон. Татьяна Дмитренко, диспетчер центральной аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде поднимает трубку и принимает заявку. Кто-то на кухне почувствовал запах газа.





Имея за плечами десятилетний опыт, Татьяна до мелочей знает свою работу. Как общаться с людьми, какой инструктаж провести до приезда аварийной бригады, что нужно рассказать ребятам-аварийщикам, чтобы они ещё до прибытия на место понимали, какова ситуация, и могли что-то спланировать заранее…





Как отмечают диспетчеры, пик звонков приходится, конечно, на начало отопительного сезона. Когда 20 раз в смену позвонят, а когда и до нескольких сотен доходит. Центральная аварийно-диспетчерская служба (ЦАДС) белгородского филиала компании обслуживает областной центр и Белгородский район. За час машина должна добраться в любую точку Белгородской агломерации.





Сегодня в ЦАДС филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде трудится 70 человек, включая пятерых диспетчеров и пять аварийных бригад. Одна бригада работает с восьми утра до пяти вечера, ещё четыре – круглосуточно.

А между тем, в пяти филиалах компании таких аварийно-диспетчерских служб 22. Под их чутким контролем в круглосуточном режиме весь газораспределительный комплекс региона.





«Когда звонят и говорят, что утечка газа, – срываемся и едем, по телефону как это определить? – добавляет Владимир Голубцов, старший мастер ЦАДС, сам отдавший газовой службе 25 лет. – Конечно, утечка не всегда подтверждается, но мы обязаны отреагировать на каждый звонок».

Бригада выезжает на место в течение пяти минут после получения заявки. На улицу Почтовую выпало ехать команде Сергея Глазунова – слесаря с двадцатилетним стажем. Вместе с ним – его молодой коллега, но уже давно не ученик – Евгений Буряченко и водитель Андрей Субботин. Евгений и Андрей пришли в ЦАДС четыре года назад и всё это время проработали рука об руку с Сергеем Глазуновым.





Пока едем, спрашиваю, на какие заявки чаще всего приходится выезжать. Водитель шутит: «Тут как на рыбалке – не угадаешь, какой «улов» придёт».

Регулярно выезжают на пожары вместе с другими аварийными службами. Поступает звонок от МЧС, там требуется проверить работу газового оборудования. В летнее время много порывов газопроводов – люди начинают рыть экскаваторами траншеи. Чаще всего – запах газа на кухне или в подъезде. В подъезде сложнее – нужно не только обнаружить место утечки газа, но и обследовать все коммуникации в радиусе 50 метров.





С утра уже был один такой вызов. В подъезде почувствовали запах, позвонили. К счастью, оказалась ложная тревога. Ещё дважды выезжали на запах в кухне.

Вы с нами месяц покатайтесь и поймёте, что у нас за работа. И в колодце приходится посидеть, и много ещё всего интересного. Евгений Буряченко слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Всю сложность и важность работы АДС ребята понимают.

Газ ведь не только полезен в быту, но и опасен для жизни, если его неправильно использовать. Людям нужна помощь специалистов. Сергей Глазунов слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

«Напишите, чтобы сами газовые колонки не подключали, – смеётся всегда бодрый духом Андрей. – И люди живы-здоровы будут, и нам работы меньше. Представьте, что к вам электрик пришёл водяной кран поставить, а ещё лучше – позвоночник вправить. А у нас тут всё ещё серьёзнее».





Пожаловались и на то, что модно стало делать в маленькой кухне красивый ремонт. В итоге газовые коммуникации заделывают так, что к ним добраться невозможно. Приходится перекрывать газ и ждать, когда хозяин устранит проблему. Хорошо, если отключать приходится только его квартиру – порой нужно весь «стояк» перекрыть, а это девять квартир в девятиэтажке.

Проблема и с пластиковыми окнами: если их не открывать, воздух снаружи не поступает, внутри скапливается угарный газ, им можно отравиться. Можно ставить в окна специальные клапаны, но лучше просто приоткрыть окно – это гарантия безопасности.





На Почтовой улице в этот раз обошлось. Газоанализатор (прибор для измерения концентрации газа и загазованности) показал нули. Проверили плиту, газовую колонку, все краны, соединения – утечки газа нет.





Если прибор покажет больше 1%, вступает в силу план локализации. Нужно сообщить диспетчеру, эвакуировать людей, найти место утечки, обеспечить проветриваемость помещений.

Есть и опытные мужики, есть и молодые, толковые ребята – думающие, знающие, стремящиеся повышать свою квалификацию. Новичка в бригаде прикрепляют к опытному слесарю, Он узнаёт все тонкости, психологически привыкает. Каждые 12 месяцев сдают экзамены по профессии и по технике безопасности. Владимир Голубцов старший мастер ЦАДС





– А много нужно знать, чтобы с вами работать? – спрашиваю.

– Ой, много, – смеются все трое в ответ. – Вы у Валентина Дмитриевича спросите, он тут всех обучал.





Валентин Дмитриевич Крутько из своих 76 лет более 40 провёл в газовой отрасли, прошёл и эксплуатацию, и строительством занимался, а с 1995 года преподаёт в учебно-методическом центре АО «Газпром газораспределение Белгород».





Наш учебный центр – «врата» в газовое хозяйство. Я говорю ученикам: если ты за время работы в АДС спас хотя бы одну человеческую жизнь или предотвратил неминуемую аварию, значит, ты не зря ешь свой хлеб. Валентин Крутько старший преподаватель Учебно-методического центра Управления по работе с персоналом





Призвал Валентин Дмитриевич заключать договоры на ТО ВДГО. Мало того, что техобслуживание, которое проводится раз в три года, продлит срок работы вашего газового оборудования, качественное обслуживание газовых приборов на 99,9% исключает возможность утечки газа и аварийной ситуации.