Юный белгородский квадроциклист стал лучшим на первом этапе чемпионата России

13:47

Зимние соревнования чемпионата PitbikeRussia-2017 стартовали 21 января на трассе Видное – Горки в Подмосковье.

В заездах за победу боролись спортсмены на питбайках, на квадроциклах.

Антон Кравченко из сборной Белгородской области участвовал в соревнованиях в классе до 250 см³ с возрастом спортсменов до 12 лет. Он стал лидером как в первом, так и во втором заезде, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.

Фото пресс-службы ФМСБО