Волейбол на любителя: команда дивизиона Тетюхина стала обладателем Суперкубка

16:29

Это масштабное спортивное событие для любителей волейбола проходило в Белгородской области второй раз. Финальный матч за Суперкубок уже по традиции проходил на площадке легендарного «Космоса». Было жарко.

Волейбольной зарубе любителей предшествовали матчи в рамках школьной волейбольной лиги. Более 300 команд из всех общеобразовательных учреждений региона боролись за этот финал. Команды юношей и девушек в итоге были разделены по принципу любительской волейбольной лиги – в дивизионы именитых белгородских волейболистов Тараса Хтея и Александра Косарева.

Центральным матчем этого вечера стала игра за Суперкубок старооскольской команды ОЭМК (дивизион Хамутцких) и белгородских волейболистов из СДЮСШОР № 2 (дивизион Тетюхина). Вадим Хамутцких, к сожалению, вынужден был отсутствовать на суперматче по состоянию здоровья – его почётное место занял нынешний тренер «львов» Александр Косарев.

Это было не только противостояние Белгород – Старый Оскол, но и фактическая «борьба» поколений (молодые белгородцы против старооскольцев возрастной категории 30+). Страсти на волейбольной площадке не утихали ни на минуту. Старый Оскол привёз с собой армию болельщиков, которая ничем не уступала дружине болельщиков «Белогорья».

Первый сет остался за гостями – несмотря преимущество белгородцев в начале партии и упорную борьбу в конце, команда из Старого Оскола смотрелась лучше как на блоке, так и атаке – итого 25:22.

Во втором игровом отрезке команда СДЮСШОР № 2 наверстала упущенное: к середине сета на табло уже горели 11:6. Стоит отметить, что по регламенту Суперкубка команды играли без технических тайм-аутов. Старооскольцам удалось незначительно сократить отставание от соперника, но этого всё равно не хватило, чтобы остановить белгородскую молодёжь – 25:20 и 1:1 по партиям.

Третья партия запомнилась мощным камбэком белгородцев – проигрывая 13:18 воспитанники Юрия Тетюхина (тренер СДЮСШОР № 2) сначала сравняли счёт, а затем «добили» соперника – 25:23.

Розыгрыши в четвёртом сете по накалу страстей ничем не уступали матчам Суперлиги – команды боролись до последнего за каждый мяч. Белгород опять-таки, отставая на протяжении партии, сумел поставить точку в конце игрового отрезка и не дал старооскольцам надежды на пятый сет. В итоге – 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:22).

Во время церемонии награждения Сергей Тетюхин подчеркнул, что ему было очень интересно наблюдать за происходящим.

Рано или поздно всё приходит к завершению. Во время этого матча в любую минуту могло всё поменяться в ту или иную сторону. Я получил удовлетворение, пока наблюдал за этой битвой. Отдельно хочу поблагодарить команду из Старого Оскола за вашего либеро. Он просто замечательный. Обещаю от себя лично передать ему презент. Я был поражён его игрой. Поздравляю команду победителей, и удачи вам в будущем. Сергей Тетюхин

Молодым ребятам желаю с такими же успехами продолжать свой жизненный и волейбольный путь. Александр Косарев

Лучшим игроком команды Белгорода стал Иван Ефимов, а в Старом Осколе – Антон Димитров. Мужчины получили в подарок волейбольные мячи с автографами руководителей дивизионов.

Напомним, что розыгрыш второй Любительской волейбольной лиги стартовал в декабре 2016 года. В прошлом году в финальном матче волейболисты из Шебекино переиграли команду из Кустового Яковлевского района со счётом 3:1.

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