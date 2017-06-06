Валуйские рейдеры обошли белгородцев в мотокроссе

10:16

3 и 4 июня в Валуйках состоялись соревнования четвёртого этапа Чемпионата и Первенства области, а также второго этапа открытого личного молодёжного Первенства области на Кубок главы Валуйского района и первого этапа Кубка председателя регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области.

В соревнованиях участвовало около 90 гонщиков. В результате в классе 85 см3 лучшим стал Никита Логвинов из СТК «Крылья Белогорья» МО ДОСААФ России Яковлевского района. В классе 125 см3 победил Андрей Толстов из «Экстрима» МО ДОСААФ России Валуйского района.

В классе «Ветераны» в группе «А» золото заработал Геннадий Зубенко из «Экстрима» МО ДОСААФ России Валуйского района. В этом же классе в группе «Б» лучший результат заезда продемонстрировал Виктор Каширин из Белгорода. В группе «В» лидером гонки стал Вячеслав Шестаков из Губкинской автошколы ДОСААФ России.

В классе 65 см3 победил Антон Бабин из СТК «Крылья Белогорья», МО ДОСААФ России Яковлевского района. В классе OPEN – Андрей Толстов из «Экстрима», а в классе OPEN «воздух» – Сергей Шапошник из АШ ДОСААФ России Алексеевки.

В командном зачёте лучшими стали хозяева соревнований. Команда валуйчан «Экстрим» МО ДОСААФ России Валуйки и Валуйского района набрала 490 очков. Вторыми стали рейдеры из Яковлевского района. Гонщики СТК «Крылья Белогорья» набрали 489 очков, не добрав всего балл до победителей. Тройку победителей закрыли гонщики ДЮСТК «Пилот» из Белгорода. Они заработали 467 очков.

Посмотреть победителей и призёров турнира можно здесь.

Фото команды ДОСААФ по мотокроссу Губкина из социальной сети «ВКонтакте»