Спорт:

Валуйки примут IV этап открытого Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу

12:38
30 Мая 2017
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Соревнования пройдут 3 и 4 июня.

валуйки

В эти же дни запланированы III этап открытого личного Молодёжного первенства Белгородской области по мотокроссу на Кубок главы Валуйского района и I этап Кубка председателя регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по мотокроссу.

В рамках Первенства и Чемпионата Белгородской области состоятся старты райдеров по классам 65 см³, 85 см³, 125 см³, OPEN, OPEN-2, OPEN «воздух» и ветеранов трёх групп, а также показательные выступления юных гонщиков класса 50 см³.

В молодёжном первенстве мотокроссмены будут соревноваться за лидерство в классах 50 см³, 65 см³ и 85 см³.

В командный зачёт Кубка войдут результаты спортсменов по классам 65 см³, 85 см³, 125 см³, OPEN, OPEN-2 и OPEN «воздух», сообщает региональная Федерация мотоциклетного спорта.


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