Спорт:

В «Белогорье» снова пополнение – клуб дозаявил нового игрока на Суперлигу

12:41
30 Января 2017
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Новым приобретением именитого волейбольного клуба стал доигровщик Константин Семёнов.

В начале своей карьеры 27-летний игрок выступал за ярославский «Нефтяник» и за «Локомотив-Белогорье-2». В составе юниорской сборной России в 2008 году он стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

В 2009 году Константин дебютировал в пляжном волейболе. На летней Олимпиаде в 2016 году он в паре с Вячеславом Красильниковым в этой дисциплине занял 4-е место. После этого волейболист снова вернулся к классике.

Сезон 2016/17 он начинал в составе сургутского клуба «Газпром-Югра». В Суперлиге, выступая за этот клуб, он сыграл в 6 матчах и набрал всего 12 очков. В конце декабря стороны расторгли контракт.

В пресс-службе ВК «Белогорья» пока не говорят точных сроков, когда белгородские болельщики смогут увидеть нового игрока на площадке. Сейчас у него проходят индивидуальные тренировки.

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