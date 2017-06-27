В Викторополе за звание лучшего поборются мотокроссмены

11:57

1 и 2 июля в п. Викторополь Вейделевского района Белгородской области пройдут соревнования 5-го этапа открытого лично-командного Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу, посвящённому памяти А. С. Кулика и 2-го этапа Кубка председателя регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по мотокроссу 2017.





Соревнования организовали администрация Вейделевского района, Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области и региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области.

Первенство и Чемпионат Белгородской области включают в себя старты райдеров по классам 65 см3, 85 см³, 125 см³, OPEN, OPEN — 2, OPEN «воздух» и ветеранов трёх групп. Кроме того, там будут показательные выступления юных гонщиков класса 50 см³ – в соответствии с Положением.

Будут учитываться и результаты спортсменов по классам 65 см³, 85 см³, 125 см³, OPEN, OPEN –2 и OPEN «воздух», также указанным в Положении, сообщается на сайте Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.