Спорт:

В Старом Осколе пройдут отборочные турниры на финал Кубка России 2017 по киберфутболу

15:06
16 Мая 2017
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Турниры будут проводиться на PlayStation 4.

Как отмечают организаторы мероприятия – Федерация киберфутбола Старый Оскол, Кубок России 2017 по киберфутболу является самым массовым и доступным турниром для любого киберфутболиста страны.

Состязание также позволяет заявить о себе и выявить лучшего киберфутболиста России в данное время и подготовить сообщество к летнему Чемпионату России 2017 по киберфутболу.

Первый отборочный турнир запланирован на 28 мая в ТРЦ «Маскарад» в Старом Осколе. Второй отборочный турнир состоится 10 июня.

Обладатели первых мест получат квоту на финал Кубка России 2017 по киберфутболу. Для обладателей вторых мест подготовят неоплаченную квоту на финал Кубка России 2017 по киберфутболу. Всех призёров ждут подарки от партнёров.

Участник турниров могут стать только игроки-граждане России. Стоимость участия составляет 250 рублей.


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