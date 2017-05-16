Спорт:

В расширенную заявку сборной России по футболу на FIFA 2017 включили белгородца Александра Беленова

16:50
16 Мая 2017
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Список футболистов был назван тренерским штабом российской сборной во главе со Станиславом Черчесовым 15 мая. Окончательная заявка на кубок конфедераций будет сформирована 7 июня. 

Уроженец Белгородской области, выпускник НИУ «БелГУ» Александр Беленов начинал сезон 2016/17 в клубе «Анжи» (Махачкала), а весной 2017-го он пополнил состав российского клуба Премьер-лиги – «Уфа». Начинал он футбольную карьеру в белгородском «Салюте» в 2004 году. В его послужном списке – «Кубань», «Анжи» и гранд российского футбола – московский «Спартак», ставший в 2017 году чемпионом РФПЛ.

Кубок конфедераций, который проходит в стране-хозяйке чемпионата мира за год до его открытия, стартует 17 июня. Сборные проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

 


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