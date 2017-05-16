В расширенную заявку сборной России по футболу на FIFA 2017 включили белгородца Александра Беленова
Список футболистов был назван тренерским штабом российской сборной во главе со Станиславом Черчесовым 15 мая. Окончательная заявка на кубок конфедераций будет сформирована 7 июня.
Уроженец Белгородской области, выпускник НИУ «БелГУ» Александр Беленов начинал сезон 2016/17 в клубе «Анжи» (Махачкала), а весной 2017-го он пополнил состав российского клуба Премьер-лиги – «Уфа». Начинал он футбольную карьеру в белгородском «Салюте» в 2004 году. В его послужном списке – «Кубань», «Анжи» и гранд российского футбола – московский «Спартак», ставший в 2017 году чемпионом РФПЛ.
Кубок конфедераций, который проходит в стране-хозяйке чемпионата мира за год до его открытия, стартует 17 июня. Сборные проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.