В Госдуме обсудили перспективы развития образования и науки

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23 мая в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему «Ресурсы развития образования и науки: образовательные и просветительские проекты кино, телевидения, СМИ, организаций культуры».

В мероприятии приняли участие представители Министерств образования и науки; связи и массовых коммуникаций; культуры, депутаты Государственной Думы, руководители СМИ, представители творческих и общественных организаций. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» представлял председатель профсоюза Сергей Фуглаев.

Заседание призвано наметить основные векторы развития современного просвещения. В частности, было отмечено, что широкие возможности для образования и самообразования в современном мире дают новые технологии. Так, интернет способствует техническому творчеству, позволяет виртуально посещать музеи. К примеру, 20 мая в Ночь музеев стартовало приложение «Артефакт», позволяющее пользователям с мобильного телефона узнавать о произведениях искусства в режиме дополненной реальности.

Виртуальные педагоги

Интернет-провайдеры стали самостоятельными и серьезными производителями просветительского контента как для детей, так и для взрослых. Такие ресурсы, как «Грамота.ру», «Известия науки», «Наука и жизнь», «Музыка для всех, «Читай-ка!», «Мурзилка» имеют многомиллионную аудиторию. Главным же, по мнению Минкульта, является портал «Культура.РФ», который позволяет смотреть фильмы, спектакли.

Качественному образовательному контенту оказывается поддержка из федерального бюджета и других источников. Так, получили госфинансирование «Умницы и умники» («Первый канал»), «Патриарх» («Россия 1»), «Спокойной ночи, малыши!» и «Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» («Россия К»), «АБВГДейка» («ТВ-Центр»), «Большая наука» («Общественное телевидение России») и многие другие. Поддержка была оказана радиопроектам и интернет-ресурсам. При участии Минкомсвязи России за последние годы запущен специализированный телеканал образовательной и научно-популярной тематики – «Просвещение».

Навстречу талантам

Появилась новая индустрия, призванная поддержать творческое развитие детей. Развивается система детских технопарков. Напомним, что в школе № 50 Белгорода открылся детский технопарк «Кванториум». Два раза в неделю белгородские школьники собирают роботов, изучают состав молока, осваивают работу на сверлильных станках. Только на закупку оборудования потратили 80 млн рублей, 56,3 из которых Белгородская область получила грантом на создание регионального детского технопарка. На базе «Кванториума» реализуются пять образовательных естественно-научных и технических направлений, в первую очередь востребованных в нашем регионе: нанобиотехнологии, информационные технологии, геоинформационные технологии, робототехника, нейротехнологии. Площадки так и называются: IT-квантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, нейроквантум, робоквантум и цех Hi-tech.

Интерактивное образование тем не менее не отменяет традиционных книг. Так, отмечено, что печатные издания востребованы в школьных библиотеках наряду с электронными версиями литературных произведений. С развитием высоких технологий возникает потребность в совершенствовании подготовки педагогов. Было отмечено, что школьники используют информационные ресурсы «более активно», а учителя, в свою очередь, пока не готовы «быть проводниками новых технологий». Из озвученных проблем отмечена потребность в увеличении образовательных и просветительских проектов в кино, на телевидении и в СМИ, и их целевая аудитория должна расти. Острым остается вопрос доступности образовательных услуг в сельской местности и удаленных территориях.

В завершении мероприятия Правительству РФ было рекомендовано обеспечить поддержку инициативам образовательных организаций. В частности, создать и реализовать проекты для молодёжи на основе сотрудничества и взаимодействия со СМИ, организациями культуры, кино, телевидения. Кроме того, рекомендовано создать циклы исследований просветительской и воспитательной деятельности, а также системы повышения квалификации сотрудников СМИ. Регионы должны будут организовать свои проекты просветительского характера.

По итогам слушания председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев отметил, что региональная инициатива организации собственных проектов просветительского характера должна всесторонне поддерживаться и поощряться. Очень важно поддерживать проекты в области информационных технологий, направленные на развитие образовательного процесса. В настоящее время в современный мир всё больше и больше внедряется информационно-коммуникативные технологии, современный ребёнок живёт в мире электронных технологий, а значит, мы должны идти в ногу со временем, учитывая все факторы развития IT индустрии. И в Белгородской области, где живёт очень много талантливой молодёжи и создана необходимая инфраструктура, есть все возможности для интеграции новых технологий в систему образования.