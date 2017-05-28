В борьбе с инерцией: белгородский «Энергомаш» избежал домашнего поражения в последнем туре чемпионата

20:32

Дубль Максима Бурченко в последние десять минут матча с липецким «Металлургом» принёс белгородцам ничью и «деревянные» медали за четвёртое место в ПФЛ.

Последний матч сезона большого турнирного значения не имел. «Энергомаш» уже потерял шансы на первое место и смог вернуться к выполнению своей главной задачи на сезон: «победа в каждом матче». Как уверил журналистов на послематчевой пресс-конференции тренер гостей, у «Металлурга» задача на сезон точно такая же. Только в матче первого круга «Энергомаш» выиграл в гостях со счётом 4:0. С тех пор нашу команду подменили, и шансы перед матчем, учитывая физическое состояние белгородцев, были, пожалуй, равны.

Первый тайм проходил с территориальным преимуществом «Энергомаша», но без особых моментов у ворот соперника. Спокойно было и на трибунах. Если липчан фанаты в небольшом количестве поддержать приехали, то нашу «фанатку» «украшал» одинокий баннер «Парни, мы с вами» – болельщиков на ней не было.

Всплеск эмоций произошёл под занавес первой сорокапятиминутки – судья назначил пенальти в нашу пользу. К мячу подошёл Калугин, но не смог переиграть вратаря ни ударом «с точки», ни последующим добиванием. Подумалось, что в силу вступила сила инерции двух последних матчей, в которых «Энергомаш» выглядел очень слабо и уступил без шансов.

Подтверждение пришло к середине второго тайма. Сперва Кожемякин, а затем Титов отправили в сетку наших ворот два солидных гола. До конца матча оставалось 20 минут, и казалось, что безвольная команда завершит и так неудачный сезон на минорной ноте. Но футболисты доказали, что они хотят и умеют побеждать. На ворота гостей обрушился град атак, угловые следовали один за другим, но не приносили результата. Наконец, на 80-й минуте Бурченко приложился из-за штрафной, и мяч рикошетом от штанги затрепыхался в сетке ворот гостей. А ещё через пять минут после выноса из чужой штрафной тот же Бурченко нанёс ещё один разящий удар метров с двадцати.

Дожать соперника не удалось. Но фанаты, которые всё же были на стадионе, пусть и тихо себя вели, поздравили своих любимцев с окончанием сезона.

Во время матча мы прошлись по трибунам и попросили болельщиков оценить этот неоднозначный сезон для команды. На удивление, молний критики команда не заслужила: многие поддержали футболистов, рассказывали, что команда со своими игроками – это хорошо, только её бы «раскручивать» поактивнее, в том числе и в СМИ. А основная проблема в том, что у команды нет достаточного стимула и достойной задачи – Белгород финансово или не хочет, или не способен содержать команду уровня первой лиги.

Главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко не нашёл объяснения тому, как команда из доминирующей в осенней части чемпионата превратилась в команду, проигрывающую дома середнякам. Но журналисты поблагодарили его за работу, за то, что обещание создать в Белгороде играющую и много забивающую команду он сдержал. Сам Виктор Навоченко подтвердил своё желание продолжить работу с командой.

В межсезонье «Энергомаш» могут покинуть несколько основных игроков. Семейкиным интересуются в Премьер-Лиге, Самойловым – в ФНЛ. Есть варианты и у других игроков, включая Рыжикова. Но все они на контрактах, поэтому бесплатно не уйдут. Пополнение же ожидается в первую очередь из местных молодёжных команд ребятами 16-17 лет – на перспективу.

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