В Белгородской области «отремонтировали» футбольную команду

10:05

После серии неудач футболисты «Энергомаша» порадовали немногочисленных болельщиков победой над московским «Строгино» и яркой игрой.

В восьмом туре Первенства ПФЛ встречались соседи по турнирной таблице. Но ход матча показал, что «Энергомаш» занимает не своё место и должен быть выше. Виктор Навоченко, похоже, изменил тактику игры команды, сделав акцент на забросы и обостряющие передачи в открытые зоны, где должен был продолжать атаки Виктор Сергеев.

Задумка сработала: наш нападающий то и дело оказывался перед воротами соперника в окружении одного защитника, а то и без него. И на 17-й минуте точно перебросил вышедшего навстречу вратаря. Отметим, что голевой пас отдал вратарь «Энергемоша». Защиту «Строгино» это ничему не научило. Сергеев снова убежал один на один, но вратаря не переиграл. Выходил к воротам Саплинов, но немного не успел к мячу. А на 26-й минуте Сергеев исполнил шедевр, обыграв и защитников, и вратаря, и снова защитников, и отправив мяч в ворота. 2:0 – и впереди ещё час игры, хотелось разгрома.

Во втором тайме белгородцы чуть сбавили обороты и стали играть аккуратнее. Инициатива перешла к гостям, но особых угроз нашим воротам не было. Зато «Энергомаш» то и дело убегал в контратаки. Сергеев на хет-трик не наиграл, но за 15 минут до конца отлично из-за штрафной ударил Кудрин. Вратарь не смог вытащить мяч из нижнего угла – 3:0.

Но крупной победы не получилось. Защитники не разобрались во вратарской после подачи углового, и пятый номер гостей Котенев один мяч отквитал. Это не испортило впечатление от игры команды. 1500 тысячи зрителей, как указали в протоколе, а реально их было меньше раз в пять, проводили команду аплодисментами.