В Белгороде впервые состоялось Первенство России по баскетболу среди глухих

16:04

11 ноября в спортивном зале Белгородского индустриального колледжа состоялась церемония закрытия Первенства России по спорту глухих среди мужских и женских команд.

Спортивное мероприятие входило в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2017 год.

В турнире участвовали семь команд юношей и девушек в возрасте до 21 года из Челябинской, Московской, Ростовской и Белгородской областей.

За баскетбольными матчами наблюдал старший тренер сборной команды России по баскетболу по спорту глухих Юрий Рымарчук.

Мы приехали в Белгород посмотреть на тех, кто в следующем году примет участие в Первенстве мира, которое пройдёт в Вашингтоне. В принципе мы всех наших спортсменов хорошо знаем, мы давно с ними занимаемся. В большинстве регионов слабо развивают баскетбол среди слабослышащих спортсменов, тем более, что это высоко координированный вид спорта. Но есть регионы, такие как Белгородская область, которые стараются, ищут, работают в этом направлении. Потенциал есть у наших спортсменов, многие из нынешних баскетболистов имеют шанс через четыре года выйти из молодёжной сборной и попасть на Паралимпиаду. Молодёжная команда Белгорода, например, имеет серебряного призёра Европы, с ним, правда, надо много работать, чтобы он вырос в хорошего спортсмена. В белгородской женской команде есть Светлана Огурцова, она в основном составе российской сборной. Юрий Рымарчук

старший тренер сборной России по баскетболу по спорту глухих

Организаторами турнира в Белгороде выступили Управление физкультуры и спорта города и области и Федерация адаптивного спорта при поддержке профсоюза «Правда».

Белгородская область уделяет большое внимание развитию адаптивного спорта. Данные соревнования – отличная возможность проявить себя, показать умения и навыки и получить путёвку в состав сборной страны. Желаю всем командам удачи и честной игры! Олег Сердюков

начальник управления физической культуры и спорта области, председатель оргкомитета соревнований

По итогам пяти напряжённых соревновательных дней первое место среди мужских и женских команд заняли представители Москвы. Второе место у юношей досталось сборной из Челябинской области, а третье хозяевам соревнований – белгородцам.

Финал среди девушек получился очень эмоциональным. Белгородкам удалось оказать активное сопротивление команде из Москвы и даже лидировать по ходу игры. Однако в четвёртом периоде хозяева уступили инициативу и в итоге завоевали серебряные медали. Бронзу домой увезли баскетболистки из Челябинска.

Председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» и президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев отметил важность таких турниров для популяризации и развития адаптивного спорта.

Организация и проведение спортивных соревнований такого уровня именно здесь, в Белгородской области, для нас очень важна — мы тесно взаимодействуем с региональным управлением физической культуры и спорта, с центром адаптивного спорта. Мы и дальше будем способствовать организации различных турниров для людей с особенностями здоровья, поднимать их уровень — для этого у нас есть все возможности, а главное — желание и поддержка и самих спортсменов, и администрации области. Сергей Фуглаев

Участники и гости соревнований высоко оценили уровень организации проведения Первенства России по баскетболу. Стоит отметить, что игры проходили в дружественной атмосфере, ребятам удалось пообщаться друг с другом, обменяться опытом. По итогам Первенства все спортсмены и тренеры получили памятные подарки от Федерации адаптивного спорта.