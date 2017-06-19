В Белгороде состоялся третий этап спартакиады профсоюза «Правда»

19:09

17 июня в рамках проекта «Правда – Спорт» состоялся турнир по волейболу.

29 марта и 13 мая члены профсоюза «Правда» уже боролись за первые места в соревнованиях по боулингу и мини-футболу.

Торжественное открытие турнира состоялось в УСК Хоркиной. В начале церемонии Заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту Наталья Тонких и директор Муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО Дмитрий Мунтян вручили золотой знак отличия ГТО почётному спортсмену – председателю межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда» Сергею Фуглаеву.

Я безмерно благодарен вам за то, что в этот субботний день вы отложили все свои домашние дела и пришли на наш праздник спорта. Хочу пожелать всем честной борьбы, победы, не останавливаться на достигнутом, заниматься спортом. Вперёд и только вперёд! Сергей Фуглаев

16 команд на протяжении трёх часов боролись за первенство на трёх площадках спорткомплекса.

Здорово, когда представители разных профессий собираются вместе, могут провести время с пользой, показать свои достижения и просто зарядиться позитивом. Я участвую в подобном мероприятии впервые, но планирую проявить себя ещё и в пейнтболе Катя Чуева

команда ТКБ

На протяжении всего времени с болельщиками проводились игры разного характера, а самые активные получили приятные подарки – сертификаты в кафетерии и сладкие призы. В завершении турнира победу одержала команда Voyage.

Было очень волнительно! Мы долго шли к этому, готовились, поэтому сегодня эмоции просто зашкаливали. Сейчас мы испытываем настоящее счастье и гордость. Мы всегда будем принимать участие в подобного родасобытиях. Команда нашего отеля – активные члены профсоюза и нам очень нравится такие мероприятия, поэтому на следующих этапах вы нас обязательно встретите. Отдельную благодарность хотелось бы выразить организаторам. Всё, как всегда, на высшем уровне! Диана Локтионова

Профорг команды победителей VOUAGE

Впереди участников ещё ждут состязания в рыбной ловле,пейнтболе, лёгкой атлетике,плавание и картинге. Завершающей станет семейная эстафета, которую с нетерпением ждут члены команд.