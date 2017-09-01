Спорт:

В Белгороде пройдёт «Кросс нации – 2017»

17:50
01 Сентября 2017
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Во всероссийский день бега − 16 сентября − на дистанции от 1000 до 6000 метров выйдут любители и профессионалы всех возрастов.

Соревнования пройдут на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Планируется массовый забег на километр для самых маленьких бегунов до девяти лет. Для юношей и девушек 1999 года рождения и младше будут забеги на 2 и 4 км. Самые опытные любители бега преодолеют 6 км.

Регистрация участников начнётся в восемь утра. Необходимо иметь при себе справку от врача. На первую дистанцию любители бега выйдут в 12:00. Победителей наградят в 14:15, они получат медали и дипломы от Министерства спорта России.

В предыдущие годы в празднике бега в Белгороде принимало участие две и более тысяч человек. Подробнее о правилах проведения «Кросс нации-2017» можно узнать из документа на сайте управления физической культуры и спорта Белгородской области.


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