В Белгороде провели заключительный этап фестиваля-марафона «Мир равных возможностей»

11:39

9 сентября в «Пикник парке» состоялся VII этап фестиваля-марафона физической культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей – 2017».

Мероприятие организовано Управлением физической культуры и спорта области, Центром адаптивного спорта и физической культуры, Федерацией спортивного туризма, НИУ «БелГУ» при поддержке белгородской Федерации адаптивного спорта.

Фестиваль приветственными словами открыли замначальника Управления физкультуры и спорта Сергей Дубенцов и вице-президент белгородской Федерации адаптивного спорта Роман Малахов.

Я рад видеть знакомые лица. Буквально недавно мы открывали марафон, а уже наступил седьмой этап. Фестиваль пролетел незаметно, и я надеюсь, что он подарил вам новых друзей, много интересного и радостного. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Сергей Дубенцов

Роман Малахов в свою очередь заметил, что фестиваль стал настоящим праздником для его участников и зрителей.

Я уверен, что в этот тёплый осенний день наши участники покажут безграничные возможности командного духа, взаимодействия и силы воли. Роман Малахов

Белгородская Федерация адаптивного спорта (БРОО «Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями») в августе провела своё первое заседание, на котором президент новой общественной организации Сергей Фуглаев подчеркнул, что Федерация будет оказывать социальную и правовую помощь спортсменам, содействовать реабилитации, а также защищать их профессиональные интересы.

Создавая нашу организацию, мы руководствовались идеей о том, что все члены федерации должны иметь возможность реализации своего потенциала и своей мечты. Именно поэтому я готов всеми силами вкладываться в развитие и поддержку адаптивного спорта в регионе. Наша организация будет стоять на трёх столпах: честность, единство и реальные дела.

Сергей Фуглаев.

В седьмом этапе участвовали 36 взрослых и детских команд из 18 районов, которые были распределены на девять групп. Спортсмены соревновались в дартсе, футболе, пейнтболе, игре «Городки», «Фут–кегели», ориентировались в лабиринте, плавали на катамаранах, состязались в весёлой эстафете. Главное условие – за минимальное время показать максимальный результат.

Из детских команд победителями стали представители Нового Оскола – команда «Лидер». Второе место – у «Факела» (школа №30 г. Белгород). Бронзовые медали – у детей из Грайворонского района.

Среди взрослых лучшей стала команда Новооскольского района. Серебро завоевали спортсмены из Прохоровского района, а бронза – у Корочанского района. В номинации «За волю к победе» были отмечены семеро спортсменов-колясочников. Все команды получили сертификаты за участие.

Мы участвуем второй год подряд. Этот фестиваль особенный, потому что мы заняли первое место. Для нас сегодня шикарная игра. Ничего сложного не было, всё было очень интересно. Конечно же, нужно проводить такие мероприятия чаще. Лариса Титова

капитан команды «Лидер»

Этот этап стал финальным – впереди у участников официальная церемония закрытия фестиваля, которая состоится 21 октября в молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ».