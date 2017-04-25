В Белгороде прошёл открытый кубок по гиревому спорту на призы МСМК Александра Малькова

18:17

Турнир проводился на базе БГТУ им. В. Г. Шухова и собрал более 80 не только местных гиревиков, но и представителей Воронежской и Курской областей.

Александр Мальков чемпион СССР, рекордсмен СНГ, победитель Кубка страны. Сегодня он передаёт свой опыт подрастающему поколению. В числе его воспитанников – неоднократные победители областных и всероссийских соревнований. А Людмила Нужных – чемпионка России, Европы и мира.

Белгородцы сумели достойно проявить себя на домашних соревнованиях и даже поставить личные рекорды. Так как в данном турнире не было деления по возрастным категориям, Дмитрий Волосовцев, который уже второй год выступает среди профессионалов, сумел показать свой максимум – он выполнил 75 подъёмов в весовой категории до 85 кг (до этого его личный рекорд составлял 74 подъёма).

Последнее время работаю в фитнес-клубе «Санта Моника» и «Платинум Джим», и это накладывает свой отпечаток и ставит некий для меня минимум, как должен выглядеть спортсмен, занимающийся силовыми видами спорта. 75 подъёмов – это мой новый личный рекорд и абсолютный рекорд данных соревнований. Впереди у меня – подготовка к чемпионату России, но участие ещё остаётся под вопросом. Дмитрий Волосовцев

Шуховец Артём Волошкин занял второе место в весовой категории до 68 кг. Спортсмен совершил 46 подъёмов по длинному циклу, перевыполнив норматив мастера спорта. И теперь ему предстоит выступить на Кубке России. Достойно выступил выпускник «технолога» Александр Хованов. На Кубке он стал первым в весовой категории до 95 кг.

У девушек наилучший результат показала жительница Нового Оскола Олеся Шекина. В весовой категории свыше 58 кг она подняла гирю 90 раз. В командной эстафете лучшими стали представители Старого Оскола, совершив в общей сумме 167 подъёмов.

Фото пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова