В Белгороде картингисты сразятся за Кубок мэра

15:24

В соревнованиях примут участие 13 команд.

Открытый любительский командный картинг-марафон на Кубок мэра Белгорода пройдёт 3 июня на АСК «Вираж». Соревнования организованы ООО «Шухов Моторс» совместно с инженерно-гоночной командой БГТУ им. В. Г. Шухова Shikhov Racing Team при поддержке министерства образования и науки РФ и регионального управления физической культуры и спорта.

Почётными гостями мероприятия станут глава Белгорода Константин Полежаев, заместитель губернатора области Евгений Глаголев, ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев, руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаил Носков.

На Кубок мэра будут претендовать 13 команд от организаций города и области, а также Юго-Западного государственного университета Курска. Соревнования пройдут только в командном зачёте. Победители будут определяться в номинациях «Лучший пилот» и «Лучшая пилотесса».

Открытие соревнований – в 09:30 на падоке АСК «Вираж». Вручение наград намечено на 16:00, сообщает пресс-служба БГТУ им. В.Г. Шухова.