Участники марафона Africa eco race 2017 из Белгорода завершили второй этап на 22-м месте

18:48

На втором этапе африканского ралли-марафона между Домен Муле в Тагуните гонщиков ждали пески и дюны, высохшие русла рек и каменистые отрезки.

Пилот Максим Кирпилёв и его ассистент Артём Шевелев в альянсе с компанией «Трансюжстрой» на прототипе Toyota Land Cruiser 80 Proto из 393 км общей дистанции 370 км проехали в зачёт времени и финишировали 22-ми, поднявшись на три позиции.

По словам Максима Кирпилёва, трасса спецучастка была интересной и разнообразной. Вспоминалось много знакомых отрезков с марафона 2011 года. Проблем с техникой и навигацией не было, а потери времени были связаны с остановками на подкачку и сдутие шин при прохождении песков, сообщает пресс-служба АСК «Вираж».

В лидерах второго этапа – экипажи Владимира Васильева/Константина Жильцова в джипах и Андрея Каргинова в грузовиках. Они оформили вторую победу на спецучастках марафона. Ещё один КамАЗ под управлением Сергея Куприянова примчался к финишу вторым, поднявшись на третье место в своей категории после двух этапов.

На третьем этапе ралли-марафона участники продолжат путь по Марокко. Напомним, Africa eco race 2017 стартовал 30 декабря в княжестве Монако.

Фото пресс-службы АСК «Вираж»