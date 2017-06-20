Участники Олимпийского дня в Белгороде могут побороться за полмиллиона рублей

13:46

Для этого необходимо прийти на спортивные мероприятия, отличиться в каком-либо конкурсе, получить диплом, сделать фото и отправить его на специальный ресурс.

Всероссийская акция «Олимпийский день» будет проходить в Белгороде уже в шестой раз. Она посвящена предстоящей Олимпиаде, которая пройдёт в 2018 году в городе Пхенчхан (Корея).

В этом году в регионе будет две центральных площадки – в Старом Осколе и Белгороде. В первом все мероприятия начнутся с 10 утра, а в областном центре – с 14:30. Единственное, о чём переживают организаторы, – дата совпала со школьными выпускными.

Мы специально так подбирали и выстраивали время, чтобы те, кто примет участие в Олимпийском дне, успели поздравить выпускников. Кстати, вход будет открыт для всех, поэтому выпускников мы тоже ждём на нашем спортивном торжестве. Олег Сердюков

Мероприятия в Белгороде будут проходить на новой площадке – возле Центра молодёжных инициатив. Ещё одним приятным бонусом станет участие фонда Алишера Усманова – именно он предоставляет призы и памятные подарки участникам Олимпийского дня.

В качестве гостя от Всероссийского олимпийского комитета в город первого салюта приедет двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. Помимо неё организаторы пообещали много местных чемпионов, однако имён не раскрыли, чтобы сохранить интригу.

Уже в 14:30 начнётся регистрация на традиционный забег «Олимпийская миля», после чего атлеты смогут подготовиться к бегу на разминке с чемпионом (кто именно – тоже секрет).

«Олимпийская миля» будет проходить в парке Памяти, старт ему даст Светлана Хоркина.

Помимо этого на всей территории ЦМИ будут доступны всевозможные зоны активности: футбол, стритбол, гири, ГТО, армспорт, верёвочный парк, спортивный квест от Шерлока Холмса «Дело о похищенных медалях».

За всё это участники будут получать специальные дипломы, с которыми потом необходимо будет сделать фото. Этот снимок можно загрузить на портал олимпийскаястрана.рф и таким образом принять участие в конкурсе. Суть участия – отправить как можно больше фотокарточек от региона. Область-победитель получит полмиллиона рублей на развитие спорта.