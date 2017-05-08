Царские подарки: «Энергомаш» – вновь лидер чемпионата

01:11

Колено защитника «Калуги» и осечки конкурентов позволили белгородцам единолично возглавить таблицу ПФЛ за три тура до окончания турнира.

После убедительной победы над курским «Авангардом» матч с «Калугой» болельщики «Энергомаша» ожидали с воодушевлением. И белгородские футболисты, как и в «чернозёмном» дерби, начали с атак – ударам из-за штрафной не хватало точности, но активный прессинг позволял отбирать мяч в центре поля и начинать новое наступление.

К середине первого тайма остроты у ворот гостей прибавилось: на 21-ой минуте Концедалов опасно простреливал с правого угла вратарской – Сергеев в падении чуть не дотянулся до мяча перед пустыми воротами. Через пять минут «Энергомаш» снова активен на правом фланге, защитники «Калуги» вынесли мяч за пределы штрафной, но Роман Концедалов хлёстким ударом отправил его в сетку мимо вратаря. 1:0!

Белгородцы стали действовать спокойнее, перестали прессинговать соперника и отошли в оборону. Как объяснил после игры главный тренер команды Виктор Навоченко, физически команда готова сейчас не лучшим образом, поэтому и не выходит доминировать на поле на протяжении всего матча и даже стабильно держать у себя мяч. Впрочем, особых подходов к воротам Рыжикова у гостей не было, разве что опасно, но выше перекладины, метров с 30 пробил капитан команды Дубровин.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию. Вместо неважно чувствовавшего себя Фасхутдинова на поле вышел Бурченко, на 70-ой минуте с прицелом на борьбу вверху вместо Сергеева вышел высокий Дёгтев. Примерно с этого времени и начались проблемы в обороне «Энергомаша»: калужане всё чаще проникали в нашу штрафную, и Рыжиков выручал вплоть до 83-ей минуты, когда вышедший парой минут до этого на замену Сёмин первым успел на добивание. 1:1 – и расстроенные зрители потянулись к выходу со стадиона.

Как оказалось, досмотреть матч до конца стоило. Белгородцы усилили давление, Концедалов удачно выводил в атаку фланговых полузащитников, Дёгтев стал выигрывать верховые единоборства. Уже в добавленное время Саплинов прострелил с правого фланга, и капитан «Калуги» Дубровин коленом срезает мяч в собственные ворота. Итоговый счёт – 2:1.

Победа стала настоящим подарком на последнем вираже перед финишной прямой. «Авангард», «Торпедо» и «Сатурн» в этом туре потеряли очки, и «Энергомаш» перед сложнейшими выездами к конкурентам получил гандикап в два очка.

Есть и плохие новости: Концедалов, похоже, потянул заднюю поверхность бедра и вряд ли сыграет в этом сезоне. Впрочем, Навоченко всё же надеется на игрока - это могло быть не растяжение, а просто спазм. В который раз наш тренер заявил, что задача команды – побеждать в каждом следующем матче, а проблему физической готовности будет решать на тренировках: «У нас сейчас недельный цикл. Проведём работу, кто будет лучше готов к матчам – тот и выйдет на поле».

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