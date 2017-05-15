Третий этап первенства и чемпионата Белгородской области по мотокроссу прошёл в Новом Осколе

12:21

В первый день соревнований организаторы приняли свыше сорока заявок от участников.

Несмотря на нетипичную для мая погоду, были проведены показательные выступления самых маленьких райдеров – в классе 50 см³.

Лучшим среди них стал Алексей Гундаров из Воронежа, за ним финишировал Матвей Бобров из команды «Экстрим» (Валуйки), третьим – Юрий Трофимов из клуба «Пилот», четвёртым – представитель мотоклуба «Вираж» новоскольского отделения ДОСААФ Иван Благодаров, пятым – Никита Нестерчук из «Крыльев Белогорья», шестым – Вадим Тюльпинов из красногвардейского местного отделения ДОСААФ. Юные мотокроссмены получили медали, а в качестве призов им достались билеты в зоопарк и наборы инструментов.

В классе 85 см³ на соревнованиях первым стал Никита Логвинов из «Крыльев Белогорья» Яковлевского района, вторым – Никита Локтев (чернянское отделение ДОСААФ), третьим – представитель клуба «Пилот» Степан Есин.

Лидером соревнований в классе 125 см³ оказался Андрей Толстов из команды «Экстрим» (Валуйки), серебро – у Виталия Бугаева из клуба «Вираж» (новооскольское отделение ДОСААФ), бронза – у представителя того же клуба Ивана Мирошникова.

В группе «А» среди ветеранов мотоспорта первым стал Геннадий Кравцов из спортивно-технической школы алексеевского отделения ДОСААФ, вторым – Юрий Махорин из губкинской школы ДОСААФ, третьим стал Игорь Бражников из областного центра.

В ветеранской группе «Б» лидировал белгородец Сергей Макеев, вторым к финишу пришёл Пётр Юдин из Губкина, третьим – Владимир Сисюк из Россоши.

Первым в ветеранской группе «В» оказался Вячеслав Шестаков из школы губкинского отделения ДОСААФ, вторым – белгородец Александр Золотых, третьим – Анатолий Кваша из Россоши, сообщает пресс-служба областной Федерации мотоциклетного спорта.

Фото пресс-службы Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области