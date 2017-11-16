Тимофей Сергиенко из Белгорода выиграл Кубок Алексея Мишина

10:36

15 ноября на ледовой арене «Оранжевый лёд» в Белгороде завершились 16-е Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Алексея Мишина».

С каждым годом турнир набирает популярность в России и ежегодно собирает спортсменов из многих регионов. На соревнования 2017 года прибыли 117 человек из 30 городов России, а также один спортсмен из Харькова.

Участники откатали короткую и произвольную программу в трёх категориях: мастер спорта, КМС и первый спортивный разряд.

Результаты женской категории.

В категории «Девочки, Первый спортивный разряд» 1-е место заняла Камила Султанмагомедова из Москвы, набрав 143,3 балла.

В категории «Девушки, КМС» первое место получила Софья Мороз из Санкт-Петербурга, получив 169.1 балла.

Победу в категории «Женщины, Мастер спорта» одержала Ксения Синицына из Москвы со 197.9 баллами.

Итоги выступления мужской категории.

Первое место в категории «Мальчики, Первый спортивный разряд» ‒ Тимофей Сергиенко из Белгорода – 144,3 балла.

«Юноши, КМС» ‒ первое место получил Глеб Лутфуллин (Казань), набрав 199,9 балла.

Андрей Зубер из Ленинградской области с 210,5 баллами занял первое место в категории «Мужчины, Мастер спорта».

Впечатления средние, потому что для участия в достойных и хороших соревнованиях мне нужно набирать 208-210 очков, чтобы я был в призах всероссийских. Тут я набрал 199 баллов чистым прокатом. В принципе это нормально, но была помарка на первом прыжке. В Белгороде я в первый раз, выступаю за Казань и тренируюсь ещё в Санкт-Петербурге. Глеб Лутфуллин (Казань)

Фото автора