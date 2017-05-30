Тетюхин – играет, Хтей – возглавляет

16:56

Стало известно, что же будут делать два именитых ветерана ВК «Белогорье» в следующем сезоне 2017/2018.

Отличной новостью стало то, что «Великий и Могучий» Сергей Тетюхин останется со своей «львиной» дружиной ещё на один сезон. 41-летний доигровщик официально продлил контракт с белгородским клубом. Эту информацию «Бел.Ру» подтвердили и в пресс-службе клуба.

Его коллега по амплуа Тарас Хтей уже сегодня поделился фотографией в Инстаграм на новом рабочем месте. Теперь 35-летний волейболист займёт должность спортивного директора клуба.









Напомним, что за свою игровую карьеру Тарас Хтей выступал за «МГТУ-Лужники» (1998-2003), московское «Динамо» (2003-2005), «Нефтяник Башкортостана» (2005/06), «Искру» (2006-2008) и «Белогорье» (2008-2017). В активе старожила белгородского клуба – «золото» Лиги чемпионов (2014) и чемпионата страны (2001, 2013), а также победы в Кубке (2012) и Суперкубке России (2014).

С сентября 2013 года он является депутатом в составе Совета депутатов Белгорода от партии «Единая Россия».