Такой «тяжёлый» Краснодар: «Белогорье» – «Динамо» (Краснодар) 3:1

22:11

Матч 16-го тура Суперлиги между «Белогорьем» и краснодарским «Динамо» не предвещал никакой беды. Более стабильные «львы» демонстрируют в последнее время довольно качественную игру и, соответственно, результаты. В отличие от соперника, который «уютно» разместился в конце турнирной таблицы чемпионата. Тем не менее дело чуть не дошло до тай-брейка.

На воскресный матч с южанами Александр Косарев выпустил микс основы и скамейки – Артём Смоляр, Макс Жигалов, молодёжь Ярослав Подлесных, Герман Снегирёв, Антон Фоменко и, как обещали ранее, бразильский «белгородец» Марлона. Кстати, либеро Роману Мартынюку после итальянской драмы Косарев также дал отдохнуть, отправив на площадку молодого Дмитрия Ковыряева.

Первые две партии пролетели незаметно. За 40 минут «львам» удалось дважды оформить победу – 25:12 (I партия), потом 25:16 (II партия). Казалось бы, что очередная и «сухая» победа уже в активе белгородцев и можно с хорошим настроением отправляться по домам, но «динамовцы» спутали все карты.

Третий игровой отрезок начался с аута от Антона Фоменко и блестящей серией планеров краснодарца Богдана Гливенко. На его подачах гостям удалось уйти в отрыв от хозяев на восемь очков. Ко второму техническому ситуация не сильно изменилась – «львы» по-прежнему отставали (7:16). Постоянная ротация игроков на площадке должного эффекта не дала, и Александр Косарев, судя по всему, решает не заниматься утомительной погоней за «убежавшим» соперником, а сохранить силы на решающую партию. «Белогорье» отдало третий сет гостям со счётом 14:25.

Начало четвёртой партии с подачи Германа Снегирёва (включая два эйса) более или менее успокоило болельщиков. Однако дальнейший расклад событий заставил серьёзно задуматься о тай-брейке. Краснодарцы изо всех сил гнались за соперником и, как результат – незначительный отрыв 8:7 и 16:15.

При счёте 17:17 Александр Косарев принял, как показало дальнейшее развитие событий, крайне своевременное решение выпустить Дмитрия Мусэрского. Качели в итоге привели команды к счёту 23:23, а потом – ошибка на подаче краснодарцев (23:24) и отличный блок Ерещенко и Мусэрского – 25:23. Такая неожиданно тяжёлая победа белгородцев со счётом 3:1. Самый результативный «лев» – Макс Жигалов (17 очков).

Следующий матч воспитанники Геннадия Шипулина проведут дома, 28 января, против «Локомотива» (Новосибирск).