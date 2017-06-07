Сын Сергея Тетюхина пройдёт сборы с основной командой ВК «Белогорье»

16:12

Речь идёт о старшем сыне Иване.

Он будет готовиться к следующему сезону с основной командой «львов», сообщил агентству «Р-Спорт» спортивный директор белгородского клуба Тарас Хтей.

Напомним, что в прошлом сезоне волейбольные болельщики наблюдали игру двух Тетюхиных – Сергея и Павла в матче против казанского «Зенита».

19-летний Иван Тетюхин выступает за «Технолог-Белогорье», а Павел – за «Белогорье-2»

Павлу Тетюхину пока рановато играть в первой команде. Он ещё должен зарекомендовать себя, надо окрепнуть ему. В следующем сезоне планируем подключить к основной команде Ивана, старшего сына Сергея Тетюхина, который выступает на позиции либеро. Он пройдёт с командой сборы. Посмотрим на его готовность, после сборов уже будем принимать решение по нему. Тарас Хтей

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