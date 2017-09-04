Спорт:

Светлана Хоркина написала новые мемуары

10:56
04 Сентября 2017
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В свет вышла вторая книга легендарной гимнастки «Магия побед».

Хоркина предлагает на суд читателей интересности из своей спортивной и послеспортивной жизни, подробности о неправильном коне в Сиднее в 2000-м году, о допинге и политических играх в спорте.

Узнают читатели о звёздах спорта, театра и телевидения, с которыми Светлану сводила жизнь. Один из интересных моментов в книге – рассказ об участии в шоу «Звёзды в цирке» и «Танцы со звёздами», о фотосессиях для глянцевых журналов.

Деятельность Хоркиной-политика и Хоркиной –общественного деятеля также широко освещена на страницах книги.

О работе над книгой Светлана рассказала в интервью радио «Спутник».

Многое не вошло в эти 400 с лишним страниц, поэтому правильнее было бы поставить в конце не точку, а многоточие. Надеюсь, ответы на свои вопросы найдут начинающие спортсмены, как и я находила, когда зачитывала до дыр книги известных гимнасток. И тогда я сказала себе: если я добьюсь, стану олимпийской чемпионкой, я обязательно напишу книгу. И вот я выполнила обещание.

Светлана Хоркина

На сайте издательства «Эксмо», выпустившего мемуары, опубликовали из них несколько цитат.

Борис Васильевич посмотрел в мою сторону критическим взглядом и сказал, как отрезал: «Да куда ж мне её, такую длинную, ты только посмотри! Высокая, худая — ну прямо-таки верста коломенская! Да и силёнок у нее как-то маловато… Что я с ней делать-то буду?! Если хочешь — бери её себе и возись с ней…».

 цитата из книги Светланы Хоркиной «Магия побед»

Из-за моей серьёзности, сосредоточенности и внешней неприступности на помосте меня называли не иначе как «холодная Ума Турман», а то и «Снежная королева».

цитата из книги Светланы Хоркиной «Магия побед».

 


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