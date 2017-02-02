Successo italiano: «Перуджа» повторила 3:2 в Белгороде

11:58

Несмотря на все недавние приобретения белгородского клуба, справиться со своими базовыми ошибками в приёме и на подаче не удалось. Как сказал капитан Тарас Хтей: «Мы хотели отдать долги, но не получилось».

Матч двух лидеров группы Е привлёк к себе внимание одновременно несколькими поводами. Во-первых, именно «Белогорью» выпала честь испытать чудо-систему видеоповторов. Ранее такое ноу-хау применяли только на крупнейших мировых соревнованиях среди сборных. Признаться, пару раз эта система сыграла на руку командам.

Вторая новость – итальянцы прибыли в Белгород без одного из своих лидеров – Ивана Зайцева. Лоренцо Бернарди решил дать игроку передохнуть и подлечить колено. Более того, матч в Белгороде не имел турнирного значения для Италии – свою задачу выйти из группы итальянцы перевыполнили, став хозяином «Финала четырёх».

В общем, матч без всякого сомнения стоил внимания. Посмотреть на российско-итальянское противостояние собрался весь «Космос», включая гостей из ближайших (Ростовская, Воронежская) и не совсем (Мурманская) областей.

В стартовом сете на первых минутах обозначились болевые точки команд – у итальянцев это была подача, а у белгородцев – ещё и приём. В итоге на первый технический перерыв «Белогорье» ушло в роли догоняющих 6:8, аналогичная ситуация сложилась и ко второму – 14:16. Пытаясь хоть как-то повлиять на свою команду, Александр Косарев взял два тайм-аута подряд. Но и они не помогли переломить ход игры – итальянцы обошли хозяина в первой партии – 25:19.

Перерыва было достаточно, чтобы белгородцы пришли в себя, и повели уже на старте второго игрового отрезка – 8:3. К этому времени проблемы с приёмом очень кстати перешли к итальянцам. Комфортный отрыв «львам» удалось сохранить и ко второму антракту (16:10) – спасибо Максу Жигалову на подачах (+3, включая эйс). Любые попытки «Перуджи» навязать свою игру были пресечены на корню. В итоге – 25:16.

Третий сет в очередной раз доказал: когда шансов практически нет, отдайте мяч Тетюхину. Стабильное преимущество в пару очков «Белогорье» сохраняло практически до конца. Пока при счёте 20:17 на подачу не вышел сербский связующий Михайло Митич и ушёл, когда на табло было 22:20 в пользу «Перуджи». Но на любого Митича и тому подобных у «львов» есть стопроцентное оружие – Сергей Тетюхин. «Король концовки» выполнил план максимум – набрал 4 очка на подаче, включая два эйса – 26:24.

Два выигранных хозяевами сета не на шутку разъярили подопечных Лоренцо. Поэтому четвёртый сет прошёл под диктовку гостей – они лидировали на протяжении всей партии. Косарев начал нервничать и прибегать к заменам Данилов с Порошиным вместо Жигалова и Смоляра, Тетюхина на Ерещенко. Но партия была отдана (17:25).

Пятый укороченный игровой отрезок состоял из череды ошибок «Белогорья». Ошибались все: и Мусэрский, и Жигалов, и Хтей. Взять реванш у итальянцев так и не получилось, и матч завершился со счётом 3:2 (19:25, 25:16, 26:24, 17:25, 11:15) в пользу «Перуджи».

Самыми результативными стали сразу три игрока «Белогорья» – Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский и Макс Жигалов (по 16 очков). У итальянцев отличился Александр Бергер (17 очков).

На послематчевой конференции Лоренцо Бернарди заявил, что, несмотря на их стопроцентное участие в «Финале четырёх», перед командой стояла цель выйти лидерами из группы.

Следующий матч «Белогорье» проведёт на выезде против турецкого «Халкбанка» 15 февраля.