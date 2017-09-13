Студенты БелГУ стали призёрами чемпионата России по спортивному ориентированию

12:14

Им удалось обойти сильнейших спортсменов со всей страны.

Первенство проходило в Пензе с 7 по 11 сентября. Мероприятие собрало команды из 23 вузов страны. В числе участников − мастера спорта России, победители и призёры всероссийских и мировых первенств.

Соревновались по трём дисциплинам: спринт, классика и эстафета.

Команду БелГУ представили студенты факультета физической культуры: Сергей Поздняков, Дмитрий Леонов, Михаил Кулешов, Иван Кучменко, Алёна Ракова, Влада Мерзликина.

По итогам спринта спортсмены заняли второе (Иван Кумченко) и третье (Михаил Кулешов) места. На длинной дистанции студенты повторили свой успех. В эстафете мужская команда взяла серебро.

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

