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Старт удался: «Белогорье» – «Факел» 3:0

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07 Мая 2017
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6 мая наши волейболисты провели первый матч в рамках «Финала шести» Суперлиги России. 

Соперником стал сосед по турнирной таблице «регулярки», а также новоиспечённый обладатель Кубка Вызова – новоуренгойский «Факел». Будущие звезды российской сборной в лице Клюки, Кимерова и Александра Волкова сражались с титаном отечественного волейбола – белгородским «Белогорьем». 

Первая половина стартового сета прошла, как и ожидалось, в равной и бескомпромиссной борьбе. А вот после второго технического перерыва «львы» попросту «проглотили» соперника в основном за счёт ударных подач. Удачная замена в концовке партии Жигалова на Романа Данилова принесла свои плоды. Белгородцы уверенно взяли этот сет – 25:16.

Быстрый отрыв «львов» в начале второй партии (4:0, 8:5) довольно быстро был нивелирован сибиряками. Дальше пошла игра на «больше – меньше», в концовке которой вновь преуспели белгородцы – 25:22. 

Третья партия в исполнении команд вполне может претендовать на роль главного волейбольного триллера сезона. С самого начала пошла игра «кость в кость», а завершилась супермарафоном сет и матч-болов. Главным похоронщиком «Факела» стал наш неувядаемый ветеран Сергей Тетюхин, суперэйсом поставивший  жирную окончательную точку – 40:38. Тяжёлая, но столь необходимая «сухая» победа – в руках наших волейболистов. 

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Дмитрий Мусэрский и Максим Жигалов – по 16 очков. У «Факела» Александр Кимеров – 20 очков. Следующий матч «Белогорье» проведёт 7 мая против московского «Динамо».  


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