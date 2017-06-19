Старооскольский футболист стал чемпионом Европы по мини-футболу

15:54

Вратарь и по совместительству металлург одного из предприятий Старого Оскола Белгородской области Денис Коршиков в составе сборной России стал лучшим на континентальных соревнованиях.

Любительский чемпионат Европы по мини-футболу в формате 6х6 проходил в Чехии. Данные соревнования проходили уже в седьмой раз.

Первый матч футбольного турнира для российской сборной закончился провалом – они уступили туркам 0:1. «Мяч просто не летел в ворота. Не хватило одного точного удара...», – комментировали игроки в послематчевом интервью. «Владели инициативой, атаковали, атаковали... так сложилось…», –подчеркнули тренеры.

Вторая встреча завершилась на более позитивной ноте – россияне обыграли словаков 2:1. Закрепить результат и вырваться в плей-офф позволила победа над испанцами – 3:0.

В полуфинале сборная России встречалась с командой из Казахстана (обладатель титула Чемпиона Европы под эгидой EMF). Определить победителя в основное время не удалось (1:1) – всё решила серия пенальти. Особую роль в этой победе сыграл как раз старооскольский вратарь Денис Коршиков. В итоге – 3:2.

На следующем этапе российские футболисты обыграли Словению (1:0), а затем – Венгрию 3:0.

В финале россияне противостояли хозяевам. Как и в первом матче плей-офф, исход решала серия пенальти. Денис отбил первый мяч, в то время как его коллега с польской стороны не смог – 3:2, и Россия – чемпион Европы, сообщает информационный портал Старого Оскола.