Староосколец Максим Грабович проиграл бой американцу Киту Джонсону на M-1 Challenge 78

10:53

Международный профессиональный турнир по смешанным единоборствам проходил в Оренбурге. Всего на «Битве в сердце континента» состоялось 10 зрелищных поединков.

В составе сборной России выступал представитель клуба «Александр Невский» Максим Грабович. В марте староосколец проиграл титульный бой Алексею Кунченко, а на этом турнире ему предстояло противостоять американскому обладателю чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, грэпплеру Киту «The One» Джонсону (11 побед и 3 поражения).

Максим – мастер спорта по боевому самбо и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. В его активе пять побед на профессиональном ринге и три поражения.

Примечательно, что оба соперника – левши. Сперва они долго «пристреливались» друг к другу, пытались «прощупать» слабые стороны. В середине первого раунда старооскольцу удался правый боковой, в то время как Кит решил уйти от атак в стойке и перешёл в борьбу.

Американцу удалось взять «на измор» старооскольца: в третьем раунде он своим любимым удушающим приёмом заставил пойти на сдачу. Это уже восьмая его победа удушением, сообщает «Чемпионат».



