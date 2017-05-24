Соревнования по мотокроссу на Кубок главы Ракитянского района пройдут в Белгородской области

10:02

Соревнования состоятся 27 мая в посёлке Ракитное.

Второй этап открытого личного Молодёжного первенства Белгородской области по мотокроссу на Кубок главы Ракитянского района начнётся в 11:00. Гонщики от 5 до 15 лет будут соревноваться в трёх классах: 50 см3, 65 см3 и 85 см3.

Организуют состязание Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области, региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области, а также Попечительский совет по развитию мотоциклетного спорта региона и управление физической культуры и спорта администрации Белгородской области.

Соревнования по мотокроссу в юго-западных районах Белгородской области не проводились многие годы. Возобновить традицию таких турниров решили с проведения «молодёжки», сообщили в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.