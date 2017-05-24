Спорт:

Соревнования по мотокроссу на Кубок главы Ракитянского района пройдут в Белгородской области

10:02
24 Мая 2017
51
0

Соревнования состоятся 27 мая в посёлке Ракитное.

Второй этап открытого личного Молодёжного первенства Белгородской области по мотокроссу на Кубок главы Ракитянского района начнётся в 11:00. Гонщики от 5 до 15 лет будут соревноваться в трёх классах: 50 см3, 65 см3 и 85 см3.

Организуют состязание Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области, региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области, а также Попечительский совет по развитию мотоциклетного спорта региона и управление физической культуры и спорта администрации Белгородской области.

Соревнования по мотокроссу в юго-западных районах Белгородской области не проводились многие годы. Возобновить традицию таких турниров решили с проведения «молодёжки», сообщили в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

19282
Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей
8061
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
7168
Заморозки возвращаются в Белгородскую область
6310
«Аэрофлот» пришёл в Белгород
6015
Гаишники проверят водителей в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика