Сформирован файт-кард бойцовского турнира Bars Night Battle в Белгороде

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Как и обещали организаторы масштабного спортивного события, 25 февраля на ринге состоятся пять зрелищных поединков, участники которых уже определены.

Бои будут проходить в весовых категориях 66, 70, 77, и ещё два – в весе 84 кг. Главным «блюдом» вечера станет противостояние белгородца Алексея Шопина (клуб «Гладиатор») и киргиза Али Тагаева (клуб «Патриот»). И если на счету Алексея не одна победа в престижных турнирах, то его соперник, мастер спорта по боевому самбо, пока что провёл всего два профессиональных боя, проиграв в одном из них.

Ещё одна звезда – это Заур Исаев. Многие наблюдали его технику боя во время Гран-при турнира Industrials Battle in Belgorod. Заур – чемпион России по рукопашному бою и чемпион мира по кикбоксингу. Противостоять ему на ринге в весе до 77 кг будет ещё один представитель Киргизии, клуба «Патриот» – Раимберди уулу Акыл.

Белгородец Сергей Петров из Tereshchenko Team сразится с Хаджимурадом Алексеем-Ханом, представляющим клуб «Гладиатор». Это будет противостояние кикбоксинга и рукопашного боя в весе до 66 кг.

Улугбек Гадоев из Узбекистана выступает за белгородский «Гладиатор» и 25 февраля состоится его дебют среди профессионалов. На ринге «компанию» ему составит Руслан Моисеенко из белгородского «Партизана».

В весе до 70 кг выступит чемпион Афганистана по ММА, чемпионом по версии организации SLFC («Снежный барс») Насир Седики Ховаджа (клуб «Гладиатор»). Его соперник из Киргизии Абдула уулу Векболат является чемпионом Киргизии по Ушу Саньда, имеет три победы в профессиональном рекорде (две победы нокаутом, одна удушающим приёмом).