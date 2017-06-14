Спорт:

Сергей Гранкин пополнил ряды «Белогорья»

12:03
14 Июня 2017
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Олимпийский чемпион лондонских игр подписал контракт с белгородским клубом на один сезон.

Об этом сообщил агент игрока Владимир Касторнов. Ранее он же сообщал СМИ, что Сергей Гранкин по обоюдному согласию сторон покинул московское «Динамо», в котором выступал на протяжении 10 сезонов. Отметим, что связующий также играет в сборной России.

«Исторический момент! Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин только что подписал контракт с клубом «Белогорье (Белгород) сроком на один сезон! Это важный шаг в карьере Сергея и клуба «Белогорье». От всей души желаем Сергею и «Белогорью» успехов в новом сезоне», – написал Владимир Касторнов в своем аккаунте в Instagram.

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Контракт подписан, он проведёт в «Белогорье» следующий сезон. Сергей – мастер, который не нуждается в представлении, и в «Белогорье» он встретится со многими своими друзьями, с которыми стал олимпийским чемпионом. Это уважаемая личность, знаковая фигура в волейболе. Человек захотел сделать перезагрузку в карьере, иногда это полезно игрокам. Он сделал правильный выбор, подписав контракт с нашим клубом. Этот переход пойдёт на пользу и Сергею, и «Белогорью», и «Динамо».

Геннадий Шипулин
комментарий для Р-Спорта

Напомним, что помимо Гранкина в «Белогорье» по окончании прошлого сезона перешли бывшие игроки московского «Динамо» Денис Бирюков и Константин Бакун.

Белгородские «Львы» по итогам прошлого сезона стали четвёртыми в чемпионате России и выступят в Кубке ЕКВ.


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