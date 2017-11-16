Серебряный призёр ТВ-конкурса «Дети на льду. Звёзды» продолжает спортивную карьеру

14:45

С 8 по 11 ноября юный белгородец Иван Макиёв принял участие в открытых общероссийских соревнованиях «Мемориал первого отечественного чемпиона мира С. Волкова».

Победители второго телесезона Всероссийского конкурса «Дети на льду. Звёзды» определились 28 октября. Иван Макиёв занял второе место среди мальчиков. В финале телепроекта юного фигуриста из Белгорода опередил Марк Лукин из Москвы, на два года старше Ивана и уже отметившийся в шоу «Щелкунчик» с Евгением Плющенко, а третье место занял Адель Набиуллин из Казани, участник первого сезона ТВ-проекта.

Я согласна с мнением жюри, это – однозначно. Марк, который занял первое место, он на два года старше Вани, а два года в этом возрасте в фигурном катании – это очень значимо. Наш мальчик пришёл в спорт в пять лет и занимается три с половиной года, а москвич начал заниматься в четыре года, сейчас ему 10, то есть, он занимается шесть лет, практически вдвое больше Ивана. И всё-таки московские возможности – это московские возможности. Притом, что в столицу мальчик переехал из Перми, где своя известная школа фигурного катания. Но ему и там стало «мало льда», и семья переехала в Москву. У нас в Белгороде ещё меньше возможностей заниматься столько на льду, сколько необходимо. Несмотря на наличие двух арен в нашем городе, возможности пребывать на льду столько часов как в Москве, здесь нет. На своём уровне мы бесконечно счастливы, но обогнать ребёнка, который на два года старше, который занимается в Москве, очень сложно. Но мы обошли мальчика из Казани, второй раз участвовавшего в проекте и очень сильного технически. Ваня, прежде всего, опережает его эмоциональной стороной и, по моему мнению, хореография у Ивана ярче. Елена Васильева

хореограф Ивана Макиёва

Всероссийский конкурс «Дети на льду. Звёзды» – социальный благотворительный проект «Ростелекома» и Федерации фигурного катания на коньках России, направленный на развитие и популяризацию этого вида спорта. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями талантливых детей, которые, несмотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и невероятную твёрдость характера. Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн-кастинг. Конкурсанты второго сезона «Дети на Льду. Звёзды» проходили очные кастинги, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны.

«Дети на льду. Звёзды» – это конкурс для совсем юных фигуристов, однако жюри подходило к судейству по всем взрослым критериям. В течение двух месяцев 42 юных фигуриста в возрасте 8-9 лет показывали своё мастерство строгому жюри во главе с Татьяной Тарасовой. По результатам трёх отборочных туров и зрительского голосования в финале встретились 14 спортсменов (7 девочек и 7 мальчиков). Помимо Татьяны Тарасовой финал оценивали Илья Авербух и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Для меня конкурс этого года преподнёс очень много сюрпризов. В частности, мы с представителями Федерации фигурного катания на коньках России открыли для себя много регионов с сильнейшими школами, о которых даже не подозревали. У проекта «Дети на льду. Звёзды», на мой взгляд, огромный потенциал, это был очень успешный сезон, и мы будем очень стараться, чтобы уже на следующий год проект вышел на одном из федеральных каналов. Илья Авербух

призёр Олимпийских игр 2002 года, многократный чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы

Важное новшество нынешнего сезона – зрительское смс-голосование. Два дополнительных финалиста из числа детей, не получивших путёвки в финал по мнению профессионального жюри, были выбраны зрителями. Все соревнующиеся были разбиты на шесть групп; только двое участников из каждой группы проходили в финал, а остальные попадали в список зрительского голосования. Таким образом, в финале оказались14 лучших юных фигуристов страны: 12 финалистов (шесть мальчиков и шесть девочек) – выбор жюри, и двое – выбранные зрителями.

Общая сумма, собранная по итогам платного смс-голосования, составила 1 051 850 руб. Все средства направлены в фонд «Линия жизни» для лечения десятилетнего Бежигова Никиты из Саратовской области, проходящего лечение от остеосаркомы в Российском онкологическом научном центре им. Блохина.

Это был прекрасный сезон, он показал очень большой рост уровня подготовки участников по сравнению с прошлым годом. Многие ребята уже в 8-9 лет показали высочайшую для своего возраста подготовку, они уже прыгают сложные прыжки, демонстрируют прекрасное актёрское мастерство в своих номерах, полностью выкладываются на каждом номере. Во многом детское катание даже более искреннее и эмоциональное, чем взрослое. Столько слёз, сколько было пролито за эти два месяца, и столько непосредственной детской радости и восторга, мы никогда не увидим ни на каких взрослых соревнованиях. Татьяна Тарасова

заслуженный тренер СССР и России

ТВ-проект «Дети на льду. Звёзды» проходил с 1 сентября до конца октября 2017 г. Девять серий проекта были показаны на пяти телеканалах - «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «360», «МАМА», «ВСЕ ТВ» интерактивного ТВ «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru.

Проект «Дети на льду. Звёзды» для «Ростелекома» – не просто спонсорский проект. Мы выступили его соорганизаторами и соавторами совместно с ФФККР. Благодаря нашим возможностям, технологиям и совместным усилиям у нас получился действительно интересный и уникальный проект. Интересный для зрителей, потому что дорогого стоит наблюдать за нашими будущими чемпионами, а я уверена, что среди этих ребят такие чемпионы будут. Интересный всем участникам, потому что это уникальная возможность получить рекомендации от лучших тренеров нашей страны. И я надеюсь, что наш грант в один миллион рублей поможет ребятам достичь ещё больших высот. Елена Доброхотова

директор по маркетингу компании «Ростелеком»

Биография юного фигуриста напоминает сюжет книги или фильма о сильных духом спортсменах. Ваня часто болел, поэтому врачи рекомендовали заняться спортом. Выбрали фигурное катание. Но пришли поздно: в спортивный клуб в сентябре-октябре набирали детей 3-4 лет. А Ваня пришёл в феврале, сразу после того, как ему исполнилось пять. Усердием мальчик не отличался, но давалось ему всё легко. Он хорошо подражал музыке, этим и покорил тренера. Сам Ваня признался, что иногда было желание бросить. Но ни с чем не сравнимое ощущение полёта, которое так нравится мальчику, не позволило ему это сделать.

Несмотря на то, что сейчас Иван учиться в гимназии №10, он не перестаёт усиленно тренироваться, притом, что заниматься приходиться рано утром и до занятий, а, помимо Белгорода, ездить на лёд на арены Шебекино и Ракитного.

Ребёнок хочет стать большим спортсменом, как прославленный японский фигурист Юдзуру Ханю, который, кажется, когда катается, не касается льда, а летает. Когда не ходит на лёд, Ваня страдает, у нас наказание, если что натворил: «Всё, ты не пойдёшь на лёд!», – тогда обиды сразу. Живём на льду, с утра до вечера, особенно, если готовимся к чему-то. Алла Николаевна

бабушка Ивана

Телеверсию финала телепроекта Иван Макиёв смотрел вместе с воспитанниками СДЮСШ по зимним видам спорта, своими тренерами, хореографом и родными на специальном показе. Такую возможность предоставил региональный филиал «Ростелекома». Показ состоялся в музее связи, для детей была организована экскурсия по музею, занимательные конкурсы и викторины. Сам серебряный призёр, а также все, кто готовил юного спортсмена, получили подарки от компании. В частности, Ване вручили фирменный рюкзак и удочку, так как помимо фигурного катания мальчик увлекается ловлей рыбы.