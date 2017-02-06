Серебро первенства и путёвку на первенство Европы завоевала грайворонская самбистка

15:48

Из шести спортсменов, которые представляли Белгородскую область, только Альбине Чоломбитько из Грайворона удалось войти в число призёров первенства страны.

Соревнования по самбо среди девушек и юношей до 18 лет проходили в Перми с 1 по 5 февраля. Чемпионка мира, молодая перспективная спортсменка Альбина Чоломбитько завоевала серебро, уступив в финальном поединке сопернице из Приморского края Маргарите Кравцовой.

На предварительных поединках Альбина выиграла у Маргариты с хорошим отрывом – 8:4, а в финале уступила со счётом 0:3. Я не мог секундировать ей, потому что был в судействе. Альбина боролась сама. Маргарита старше Альбины на год, опыта у неё немного больше. Но я доволен результатом. Александр Черкашин

тренер Грайворонской детско-юношеской спортивной школы

Первый соревновательный день был и также отборочным на первенство мира и Европы. Альбина по итогам своего выступления получила путёвку на европейский турнир, который пройдёт в апреле в Праге (Чехия).

Перед этим её ждут тренировочные сборы с командой сборной России в Алексине, Тульская область. Альбина уже начала активно готовиться к ним.